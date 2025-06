Incidente stradale a Zagarise: intervento dei Vvf del Comando di Catanzaro

Tempo di lettura: ~1 min

Zagarise (CZ), 19 giugno 2025 – La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, è intervenuta questa mattina intorno alle ore 7:45 nella frazione Mandile del comune di Zagarise per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo agricolo.

Per cause in corso di accertamento, il trattore ha perso il controllo ribaltandosi. Il conducente è rimasto parzialmente incastrato sotto il mezzo, con l’arto inferiore.

Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con il personale sanitario del Suem 118 e con l’ausilio di un ulteriore mezzo agricolo per sollevare il trattore ribaltato, è stato possibile estrarre il ferito, che è stato successivamente affidato al personale dell’elisoccorso e trasferito presso una struttura ospedaliera per le cure del caso.

I Vigili del Fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza del sito e del veicolo coinvolto. Sul posto presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.