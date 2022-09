Incidente Stradale. Camion sbanda sulla A2 altezza Cosenza intervento dei VVF e 118

COSENZA 20 NOV - Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Rende, è intervenuta sull'autostrada A2 del Mediterraneo per incidente stradale.

Interessato dal sinistro un mezzo pesante che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo mettendosi di traverso su ambedue le corsie bloccando il transito sulla Corsia Sud 2km dallo svincolo di Tarsia.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del veicolo e, con il supporto di una autogrù privata si provvedeva a spostare il mezzo incidentato bordo strada permettendo il ripristino del transito sull'A2.

Non si registrano danni a persone

In aggiornamento

Aggiornamento A2

Il conducente del veicolo, per ulteriori controlli, è stato trasportato presso ospedale di Cosenza da personale sanitario Suem118