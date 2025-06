Incidente su Viale Crotone a Catanzaro: centauro ferito e traffico in tilt

Tempo di lettura: ~1 min

Catanzaro, incidente su Viale Crotone intorno alle 17: centauro ferito, si attendono i soccorsi

CATANZARO – Paura nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17, lungo Viale Crotone nel quartiere marinaro di Catanzaro, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una moto e, presumibilmente, un’autovettura. Ancora da accertare la dinamica del sinistro, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che il conducente del mezzo a due ruote, un centauro, sia finito rovinosamente sull’asfalto.

Come mostra l’immagine scattata pochi minuti dopo l’accaduto, la moto si trova sdraiata al centro della carreggiata, mentre ai margini della strada si nota un gruppo di persone – tra cui alcuni passanti – che presta soccorso al motociclista, visibilmente steso a terra e in apparente stato confusionale.

Il traffico ha subito forti rallentamenti e si è formata una coda in direzione centro città. Sul posto non sono ancora intervenuti né l’ambulanza né le forze dell’ordine, attese per le necessarie verifiche e per regolare la circolazione.

Si invita alla prudenza chi transita nella zona e si raccomanda di lasciare libero il passaggio ai mezzi di emergenza. Seguiranno aggiornamenti appena disponibili.

Seguono aggiornamenti

