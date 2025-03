Incidente sulla A1: autostrada chiusa tra Orte e Ponzano Romano, lunghe code verso Roma

ORTE – Mattinata difficile per chi viaggia sull’autostrada A1 Milano-Napoli in direzione Roma. Poco prima delle 6, un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 509 ha reso necessaria la chiusura temporanea del tratto tra Orte e Ponzano Romano. Sul posto sono immediatamente intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e i mezzi di soccorso per gestire l’emergenza e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

Traffico paralizzato e chilometri di coda

La chiusura ha causato forti disagi agli automobilisti: all’interno del tratto interdetto si segnalano fino a sei chilometri di coda, con il traffico che procede lentamente sulla corsia di marcia lenta. Anche all’uscita obbligatoria di Orte si è formato un chilometro di fila, rallentando ulteriormente la circolazione.

Percorsi alternativi per chi viaggia verso Roma

Per ridurre l’impatto sulla viabilità, Autostrade per l’Italia consiglia agli automobilisti diretti a Roma di uscire obbligatoriamente a Orte e seguire un itinerario alternativo. Il percorso suggerito prevede l’utilizzo della SS675 Orte-Viterbo e della SS2 Cassia per poi rientrare in autostrada dalla stazione di Ponzano Romano. Si raccomanda la massima prudenza e di prestare attenzione agli aggiornamenti sul traffico.

Le raccomandazioni per gli automobilisti

In attesa del ripristino della normale circolazione, è consigliabile pianificare il viaggio con attenzione, verificando lo stato del traffico in tempo reale attraverso il sito ufficiale di Autostrade per l’Italia o tramite i canali di informazione stradale. Si ricorda inoltre di mantenere la distanza di sicurezza, evitare manovre azzardate e segnalare tempestivamente eventuali situazioni di emergenza.

Gli aggiornamenti sulla riapertura del tratto e sulle condizioni del traffico saranno forniti nelle prossime ore.