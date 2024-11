Kim Jong-un: “Rafforzare senza limitazioni le forze nucleari”

Il leader nordcoreano ordina di completare i preparativi per la guerra

Kim Jong-un ha lanciato un messaggio inequivocabile: la Corea del Nord rafforzerà le proprie forze nucleari "senza limitazioni". Durante la quarta Conferenza dei comandanti di battaglione e degli istruttori politici dell'Esercito popolare coreano, il leader ha ribadito l'urgenza di completare i preparativi per una potenziale guerra, in risposta a quelle che ha definito “frenetiche attività militari” dei nemici.

Un appello alla deterrenza nucleare

L’agenzia di stampa statale KCNA ha riportato le dichiarazioni di Kim, sottolineando il focus del leader sulla necessità di sviluppare ulteriormente le capacità nucleari del Paese. Secondo Kim, il potenziamento dell’arsenale rappresenta un pilastro della strategia nordcoreana per garantire una "deterrenza della guerra".

La conferenza, tenutasi a Pyongyang, è durata due giorni e si è conclusa venerdì. Durante i lavori, Kim ha sottolineato il ruolo cruciale dell'esercito nella difesa del Paese e nell'attuazione della strategia nazionale. “Dobbiamo rispondere alle minacce esterne con un rafforzamento continuo delle nostre capacità militari”, ha aggiunto.

Tensioni crescenti nella penisola coreana

Le dichiarazioni di Kim arrivano in un conteso di crescente tensione nella regione. Gli alleati occidentali, in particolare Stati Uniti e Corea del Sud, hanno intensificato le esercitazioni militari congiunte, considerate da Pyongyang come prove generali di un'invasione.

Nonostante le sanzioni internazionali e i tentativi diplomatici di dissuadere il regime nordcoreano dal proseguire con il suo programma nucleare, il Paese sembra determinato a portare avanti la sua agenda. Gli analisti ritengono che l'ultimo messaggio di Kim sia un chiaro avvertimento alle potenze globali, segnalando una posizione intransigente nel confronto geopolitico.

Il rischio di una nuova escalation

L’incremento delle attività militari nella regione potrebbe portare a un’escalation, alimentando le preoccupazioni della comunità internazionale. Le Nazioni Unite e altri organismi hanno più volte chiesto alla Corea del Nord di abbandonare il programma nucleare in favore del dialogo, ma Pyongyang considera le armi nucleari come essenziali per la propria sopravvivenza.

Con le ultime dichiarazioni di Kim Jong-un, la penisola coreana si conferma una delle aree più calde del panorama geopolitico mondiale, con sviluppi che continueranno a influenzare le dinamiche internazionali nei prossimi mesi.

Conclusione

Le parole del leader nordcoreano segnano un ulteriore inasprimento delle relazioni tra Pyongyang e la comunità internazionale. La retorica di Kim, accompagnata dalla determinazione a rafforzare l'arsenale nucleare, rappresenta una sfida diretta agli sforzi globali per la stabilità nella regione e solleva interrogativi sul futuro della sicurezza internazionale.