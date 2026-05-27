L’Istituto Comprensivo "CZ Sala S. Maria Milani - Preti" intitola il plesso di Santo Janni alla memoria della Prof.ssa Lucia Abiuso

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Catanzaro – Una giornata di memoria, gratitudine e alto valore istituzionale per la comunità scolastica di Catanzaro.

Lunedì 1 giugno 2026, alle ore 10:00, si terrà la solenne cerimonia di intitolazione del plesso di Scuola Secondaria di I grado di Santo Janni alla memoria della compianta Prof.ssa Lucia Abiuso.

L’evento si svolgerà presso la sede del plesso scolastico in via Fiume Neto (Località Santo Janni).

Alla cerimonia sono state ufficialmente invitate diverse autorità civili, religiose e scolastiche tra cui la Dott.ssa Loredana Giannicola, Direttore generale dell’Ufficio Scolastico regionale della Calabria e

il Dirigente dell'Ambito Territoriale di Catanzaro, la Dott.ssa Concetta Gulli, a testimonianza del forte legame tra le istituzioni, il mondo dell'educazione e la comunità civile.

La decisione di dedicare questa sede alla Prof.ssa Abiuso nasce dal profondo e condiviso desiderio dell'intera comunità dell’I.C. "CZ Sala S. Maria Milani - Preti" di tributare un segno tangibile di riconoscenza a una figura straordinaria. La Prof.ssa Lucia Abiuso ha segnato positivamente la crescita civile e culturale del territorio, lasciando un'eredità di valori, passione e dedizione che la scuola si impegna oggi a custodire e trasmettere alle future generazioni.

"La presenza delle massime autorità, degli studenti e della cittadinanza rappresenterà per la nostra scuola un momento di altissimo valore istituzionale", dichiara il Dirigente Scolastico, la Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca. "Affidiamo ai nostri ragazzi il ricordo di una donna e di un'educatrice che ha dato tanto al territorio, affinché il suo esempio continui a ispirare il loro cammino di crescita."

Dettagli dell'evento:

Cerimonia di intitolazione del plesso di Scuola Secondaria di I grado alla Prof.ssa "Lucia Abiuso".

Lunedì 1 giugno 2026, ore 10:00.

Plesso scolastico di Santo Janni, via Fiume Neto – Quartiere Santo Janni, Catanzaro.

Istituto Comprensivo "CZ Sala S. Maria Milani - Preti"

La cittadinanza e gli organi di stampa sono invitati a partecipare a questo momento di profonda condivisione e testimonianza.