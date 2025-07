La comunicazione sull'ambiente: l'analisi dell'economista Fabio Scacciavillani

Tempo di lettura: ~2 min

L’economista Fabio Scacciavillani, 63 anni, ha un curriculum di tutto rispetto: dopo la laurea alla Luiss e il Phd a Chicago, ha lavorato in Confindustria per poi arrivare ad essere capo economista del fondo sovrano dell’Oman dopo le esperienze al Dubai International Financial Center, al Fondo Monetario Internazionale, alla BCE, a Goldman Sachs. Ha scritto diversi libri, scrive sul Sole 24 Ore ed è molto seguito sul web, dove sforna video sull'attualità economica italiana e mondiale. Collabora anche con l’imprenditore Alberto Forchielli, fondatore e presidente del fondo di private equity Mindful Capital e prima ancora consulente di multinazionali, imprese statali, governi e della Banca Mondiale, rockstar economica di Facebook con quasi 600mila followers nella sua pagina pubblica nonché agitatore alfa degli approfondimenti televisivi italiani.



Il loro “Inglorious Globastards” su Youtube, con circa 30mila followers, è l’appuntamento di riferimento per commenti al vetriolo sui temi di politica ed economia.



Nell’ultima puntata l’ospite di turno è stato il giornalista economico di lungo corso Giampiero Castellotti, anche lui con esperienze in Confindustria, passato poi come caposervizio alla casa editrice dello Snals, consulente parlamentare, collaboratore per Mondadori per oltre 15 anni ed oggi responsabile dell'Ufficio comunicazione di un sindacato datoriale membro del Cnel. Con Scacciavillani, dopo aver scritto un libro sulla biografia non autorizzata di Giulio Tremonti nel 2012, ha collaborato all’ultima fatica letteraria dell'economista, “Cronache del rimbabientalismo”. Argomento della trasmissione è la crisi dell’informazione ambientale tra opinioni a senso unico e fake news.



La trasmissione è visibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=hDVWxTRuwYM.