La comunità islamica di Roma denuncia l’ex leghista Eterno

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Volano stracci e querele nella Capitale. Al centro della bufera c'è di nuovo Ferenc Venturelli, l'ex esponente leghista noto sui social con lo pseudonimo di "Eterno", finito nel mirino della comunità islamica di Roma a causa di un video pubblicato sui suoi canali ufficiali.

Il video della discordia

Nel filmato finito sotto accusa, Venturelli riprende alcune donne che indossano il burka rivolgendo loro offese e insulti pesanti. Un episodio che ha provocato un'immediata e durissima reazione da parte dei rappresentanti dell'Islam romano.

La replica della comunità: "Adesso basta"

Sui propri canali social, la comunità islamica di Roma ha annunciato di aver depositato una formale denuncia contro il controller/influencer, lanciando un messaggio chiaro e senza appelli:

"Non tollereremo più alcun tipo di offesa o provocazione nei confronti dei musulmani. La misura è colma."

La contromossa di "Eterno"

La risposta di Venturelli non si è fatta attendere. Con il suo solito stile provocatorio, l'ex leghista ha condiviso un post sul proprio profilo per commentare l'azione legale intrapresa nei suoi confronti:

"La comunità islamica di Roma mi ha denunciato... Volevano soldi? Accettano banconote anti-Islam e santificate?"

Una frase che rischia solo di gettare ulteriore benzina sul fuoco di una polemica che, con ogni probabilità, si sposterà ora dalle piattaforme social alle aule di tribunale.