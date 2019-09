La Fifa incorona Messi miglior giocatore. Serie A oggi, Verona-Udinese, Brescia Juventus

MILANO 24 SETTEMBRE - A sorpresa, è Lionel Messi a vincere il premio come 'miglior giocatore dell'anno' ai Best Fifa Football Awards 2019 di Milano'. "Voglio ringraziare chi mi ha assegnato questo premio, anche se per me i premi individuali sono una cosa secondaria" le parole della Pulce, che sembrano anche un rimbrotto a Ronaldo, assente alla premiazione ufficialmente per problemi fisici. Premiato anche Megan Rapinoe, capitano della Nazionale statunitense. Stasera in campo la Serie A, con Verona-Udinese e Brescia-Juventus.