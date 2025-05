La New Generation Racing archivia Sortino

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

È stata una 40^ Coppa Val D'anapo Sortino che ha portato alla New Generation Racing diversi modi di vedere i risultati acquisiti. In Sicilia è arrivata una vittoria, ma anche qualche sfortunata situazione che però non scoraggia la scuderia Catanzarese, che punta già ai prossimi appuntamenti. La gara in provincia di Siracusa, è stata valida per il CIVM Sud e per il Campionato Italiano Bicilindriche Salita.

Nono posto assoluto per l'esperto Catanzarese Francesco Ferragina, che su Elia Avrio St09 ha provato anche ad agguantare il podio in E2SC 1600 ma alla fine è arrivata una quinta piazza di classe. Un bel po' di problemi tecnici hanno contraddistinto il fine settimana di Ferragina, che ha provato a dare tutto nonostante gli intoppi, ma quest'ultimi lo hanno molto limitato. I tempi più alti rispetto al 2024 ne sono una palese testimonianza, se pensiamo che il suo miglior riscontro di quest'anno realizzato in prova 2, è lontano di ben sette secondi dal miglior riscontro dello scorso anno e sul piano dell'aggregata, sono tredici i secondi di differenza. Questo dato è per far capire i problemi sopraggiunti in questa edizione e che hanno condizionato molto la prestazione.

Nelle Bicilindriche, altro successo per Angelo Mercuri che si è ben comportato nel difficile e tecnico percorso di Sortino. Il pilota lametino su Fiat 500 di gruppo 5 aveva voglia di ripetere la bella gara di Fasano e lo stesso ha centrato l'obiettivo con due buone salite che lo hanno portato alla vittoria. Sabato in prova 1 erano sopraggiunti dei problemi, poi subito risolti e già dalla seconda salita di prova, Mercuri si è ripreso la vetta.

Nel gruppo 2, weekend travagliato per Gianfranco Mercuri sulla sua Fiat 126. Se nelle prove aveva fatto registrare buoni tempi, domenica è stato molto sfortunato quando in gara 1 la macchina ha avuto problemi tecnici che si è portato dietro per tutta la manifestazione. Poi in gara 2 ha cercato comunque di prendere il via, per acquisire i punti necessari in chiave campionato, finendo secondo.

Foto allegate F.Ferragina & A.Mercuri: Fornita dai piloti

Foto allegata G.Mercuri: Archivio NGR 2024

Ufficio Stampa New Generation Racing