La quarta edizione del progetto 'La Tartaruga va a scuola' si conclude con la vittoria della scuola Primaria Frasso di Rossano

La classe 3A scuola Primaria Frasso nell’area urbana di Rossano vince il primo premio del concorso abbinato

COSENZA 17 giugno 2023 - In concomitanza con la chiusura dell’anno scolastico è giunta al termine la quarta edizione del progetto di educazione ambientale “La Tartaruga va a scuola”. Anche per questa occasione l’iniziativa, ideata dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza, e realizzata in collaborazione con i Lions Club di Castrovillari, Corigliano Thurium e Rossano Sybaris, ha riscosso un grande successo tra i giovanissimi a cui è stata indirizzata.

Il progetto infatti mira a sensibilizzare i bambini della Scuola Primaria nei confronti della tutela dell'ambiente e dei rapporti con gli animali ed in questo particolare caso con le tartarughe di terra (Testudo Hermanni) che per come prevede il progetto sono consegnate in affidamento temporaneo e custodite in alcuni terrari nelle scuole e solo da poco hanno fatto il loro rientro presso il Centro Visita Cupone in Sila dove rimarranno fino ad ottobre prima di rientrare nuovamente nelle scuole.

Quattro gli Istituti che quest’anno hanno aderito all’iniziativa che ha visto protagoniste le scuole di Castrovillari e di Corigliano-Rossano. Centinaia i bambini coinvolti nelle attività inerenti la cura delle testuggini affidate e gli incontri tenuti dai militari del Reparto Carabinieri Biodiversità coadiuvati dai colleghi della Stazione di Castrovillari.. Un progetto avallato dal Servizio Cites territoriale dei Carabinieri Forestale di Reggio Calabria che vede da sempre i club di servizio Lions, particolarmente attenti alle tematiche ambientali, collaborare con l’Arma dei Carabinieri Forestale.

I giovani sono stati poi invitati a produrre a conclusione delle attività, un elaborato a piacere riassuntivo della loro esperienza e partecipare ad un piccolo concorso che ha visto aggiudicarsi il primo posto alla classe 3A scuola Primaria Frasso del Comune di Corigliano-Rossano area urbana di Rossano. Secondo posto ex aequo per tutte le altre classi partecipanti all’iniziativa. Il Ten. Col. Angela Polillo, Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità, che ha presenziato alla premiazione dei vincitori, ha esternato i complimenti a tutti i partecipanti evidenziando gli obbiettivi che sono stati raggiunti con questo Progetto, nonché, l’ottimo lavoro svolto da parte di tutte le classi partecipanti al progetto e ringraziando il corpo docenti, i dirigenti e i Lions Club per la collaborazione e l’impegno profuso per la buona riuscita della manifestazione diventata ormai un appuntamento fisso nella programmazione annuale del suo Reparto da sempre impegnato nella diffusione dell’educazione ambientale su tutto i il territorio provinciale.