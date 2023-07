La sensualità dell’elettronica incontra l’eleganza del cuore in “Voglia di te”, il nuovo singolo di Domenico Zumbo

Con la sua vocalità intensa e avvolgente ha affascinato tutto lo Stivale rendendo ogni ascoltatore “Libero di volare” e oggi, a distanza di 10 mesi dalla precedente release, il cantautore calabrese d’adozione lombarda Domenico Zumbo torna per mostrare al pubblico il suo lato più leggero e sensuale, e lo fa con una dedica pop tinta di elegantissime sfumature elettro-lounge, “Voglia di te”.

Se con le prime due pubblicazioni ha messo in luce la profondità della sua scrittura e l’emozionalità delle sue interpretazioni, in questo nuovo singolo, l’artista che ci invita alla consapevolezza gentile nell’essere “Padroni di questo mondo”, svela una versatilità raffinata, prestando il graffio intimo della sua voce ad una produzione ammaliante che, curata dal tocco ineccepibile di Vins De Leo presso il Crossroad Recording Studio di Cologno Monzese (MI), cattura, rapisce e seduce sin dal primo ascolto.

Un’esigenza, quella di sperimentare nuovi orizzonti musicali, che Domenico vive come un’evoluzione artistica e personale, un salto nel vuoto senza il paracadute da una comfort-zone che ingabbia e che in questo pezzo si esprime nel riuscitissimo connubio di sentimenti, leggerezza e riflessioni.

Un intreccio magnetico, cullato e impreziosito dall’ipnotico dondolio di ritmi e delay capaci di rappresentare in maniera impeccabile le altalenanti dinamiche proprie di una coppia in cui passione, amore, attrazione e gelosia si alternano come «la scena di una serie TV da filmare».

Un rollercoaster di emozioni che tra l’ardente carezza del desiderio e la struggente morsa dell’insicurezza e del dubbio, si avvia con un quesito ironico e tagliente al tempo stesso - «Ma ti pare normale litigare alle 4:00 di notte?» -, per proseguire il suo viaggio tra incantevoli scenari - «gocce di mare nei confini d’estate, con il sole d’inverno, tra i ghiacciai sopra i laghi» -, frasi d’amore di disarmante dolcezza - «ho voglia di te, dei tuoi occhi innocenti» - e terminare con la coscienza che sì, «non è poi così male litigare alle 4:00 di notte» se ci si ritrova a perdersi negli occhi dell’altro - «fissare i tuoi occhi a miei sguardi?» -, finendo «a ridere come due matti».

A mezz’aria tra una moderna hit estiva da ascoltare al tramonto sorseggiando un cocktail in un prestigioso club esclusivo in riva al mare ed un evergreen che per sua natura esula dal concetto di trend e stagioni per farsi spazio tra orecchie e cuore, “Voglia di te” è un’attestazione in musica, una dichiarazione di intenti che, accompagnata dal videoclip ufficiale, supera le barriere dell’orgoglio e dei dissapori momentanei per abbracciare l’eternità di quei «singoli istanti» che sanno d’amore.

https://youtu.be/HrTDTAuiUD8