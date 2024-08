Auto va zig zag poi finisce in tragedia: 20enne muore durante una vacanza

Tragedia in Puglia: Lorys Bellapianta, un giovane di 20 anni, perde la vita in un tragico incidente stradale mentre era in vacanza con amici. L'importanza della sicurezza stradale.

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Torre Santa Sabina, una località balneare vicino a Carovigno, nel Brindisino. Lorys Bellapianta, un giovane di 20 anni originario del Varesotto, ha perso la vita in circostanze ancora poco chiare mentre era in vacanza con alcuni amici.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Lorys si trovava sul sedile posteriore di una Opel Corsa insieme ai suoi amici quando, improvvisamente, è stato sbalzato fuori dal veicolo. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto l'auto procedere in modo irregolare, a zig zag, ma non a velocità elevata. È possibile che una buca sulla strada o un gioco imprudente abbia causato l'apertura improvvisa della portiera, catapultando Lorys fuori dall'abitacolo. Purtroppo, il giovane non indossava la cintura di sicurezza e l'impatto con l'asfalto gli è stato fatale.

Nonostante il pronto intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco, per Lorys non c'è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato trasferito all'obitorio di Ostuni, dove si attende la decisione della Procura di Brindisi sulla possibile autopsia, che potrebbe chiarire ulteriormente le cause del decesso.

Questo tragico evento arriva in un momento già difficile per la famiglia Bellapianta, colpita solo due settimane fa dalla perdita del padre di Lorys a causa di una grave malattia. Gli amici del giovane, ancora sotto shock, sono stati sottoposti ad alcol e drug test e hanno fornito la loro versione dei fatti ai carabinieri.

L'incidente di Lorys Bellapianta è solo uno dei tanti episodi drammatici che hanno segnato questa metà di agosto. Nelle stesse ore, altri gravi incidenti si sono verificati in diverse parti d'Italia, causando la morte di diverse persone, tra cui motociclisti e adolescenti coinvolti in scontri automobilistici.

Questa triste vicenda solleva ancora una volta l'importanza della sicurezza stradale e del rispetto delle norme, soprattutto durante i periodi di vacanza, quando la spensieratezza può facilmente trasformarsi in tragedia. (Immagine archivio)