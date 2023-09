La Varia di Palmi: tra devozione, tradizione e spettacolo centenario

La Varia di Palmi è una celebre festa religiosa e tradizionale che si tiene nella città di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, Italia. Questo evento è conosciuto anche come "La Vara" ed è uno dei momenti più importanti e spettacolari dell'intera regione calabrese. Ecco alcune informazioni sulla tradizione, la storia e le curiosità legate a La Varia di Palmi:

Tradizione e Celebrazione:

La Varia di Palmi è una processione religiosa che si svolge annualmente il 15 agosto, giorno dell'Assunzione di Maria. L'evento consiste nel trasporto di un'imponente struttura lignea decorata, chiamata "Vara", che raffigura scene della vita di Maria e di Cristo. La Vara è sorretta da decine di uomini, chiamati "Vare", che camminano in modo sincronizzato lungo le strette strade della città.

La processione attraversa il centro storico di Palmi, accompagnata da musica, canti e spettacoli pirotecnici. Durante il percorso, la Vara si ferma in diverse piazze e luoghi simbolici, dove vengono eseguiti balli tradizionali e momenti di devozione religiosa. La processione si conclude in serata, quando la Vara viene riportata nella sua chiesa di appartenenza.

Storia:

Le origini della Varia di Palmi risalgono al XVII secolo, quando la città di Palmi attraversava un periodo di crisi economica e sociale. La festa fu istituita come atto di devozione e speranza, e la tradizione è stata tramandata di generazione in generazione. Nel corso dei secoli, La Varia è cresciuta in popolarità e importanza, diventando un simbolo culturale e religioso per la comunità locale.

Curiosità:

1. La Struttura della Vara: La Vara è una struttura in legno che può raggiungere altezze notevoli, spesso superando i 20 metri. È impreziosita da elementi decorativi intricati e complessi, come fiori, angeli, scene bibliche e statue dei santi.

2. **Il Coinvolgimento della Comunità:** La preparazione e l'organizzazione de La Varia coinvolgono l'intera comunità di Palmi. Gli abitanti si dedicano alla costruzione e all'ornamentazione della Vara, dimostrando un forte senso di appartenenza e tradizione.

3. Patrimonio UNESCO: Nel 2013, La Varia di Palmi è stata inserita nella lista dei "Patrimoni orali e immateriali dell'umanità" dell'UNESCO, riconoscendo l'importanza culturale e religiosa dell'evento per la regione calabrese.

4. Turismo e Visite: La Varia di Palmi attira turisti e visitatori da diverse parti d'Italia e del mondo. L'evento offre l'opportunità di immergersi nella cultura, nella religiosità e nell'arte della Calabria.

5. Sfide e Continuità: Nonostante la sua longeva storia, La Varia di Palmi ha affrontato alcune sfide nel corso degli anni, tra cui la difficoltà di coinvolgere giovani nella tradizione e l'adeguamento alle moderne esigenze logistiche. Tuttavia, la comunità di Palmi si impegna costantemente per preservare e valorizzare questa affascinante tradizione.

In sintesi, La Varia di Palmi è una festa religiosa e tradizionale che unisce devozione, cultura e spettacolo in un'unica manifestazione. La sua storia secolare e la sua importanza culturale la rendono un evento unico e affascinante nel panorama italiano.

(Immagine archivio)