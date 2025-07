"Lavorando Includendo" prende il via a Soverato Iniziate le attività di inclusione lavorativa negli stabilimenti balneari

Tempo di lettura: ~2 min

Le spiagge di Soverato si animano non solo con l'arrivo dell'estate ma anche con l'inizio delle attività del progetto "Lavorando Includendo". L'iniziativa, promossa dall'Associazione Afrodite in sinergia con il Consigliere Regionale Ernesto Alecci e il sostegno di partner come la Fondazione Banca Montepaone, ha visto in questi giorni l'avvio della collaborazione di ragazzi con disabilità all'interno degli stabilimenti balneari locali.

Questo progetto ambizioso, che prosegue il percorso virtuoso avviato due anni fa con il Festival delle Diversabilità, porta l'inclusione direttamente nel cuore delle attività estive. I giovani coinvolti, assunti con regolare contratto, hanno iniziato a svolgere diverse mansioni, dimostrando da subito le loro capacità, la loro professionalità e il loro grande entusiasmo.

"Siamo immensamente felici e orgogliosi di vedere 'Lavorando Includendo' prendere vita," dichiara Annarita Palaia, presidente dell'Associazione Afrodite. "Questo non è solo un progetto ma un sogno che si realizza, un passo concreto verso una società più equa e inclusiva. L'energia e la dedizione dei nostri ragazzi sono la prova tangibile che l'inclusione lavorativa non è solo possibile ma è un valore aggiunto per tutti. Ci auguriamo che questo modello virtuoso possa essere un faro e ispirare altre realtà in tutta la Calabria e oltre."

L'Associazione Afrodite rinnova il suo più sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante traguardo: il Comune di Soverato e il suo sindaco, Daniele Vacca; OIKOS - Centro per lo Sviluppo Umano Integrale dei giovani; AIPD sezione di Catanzaro; Ali d’Aquila; X Fragile e Fondazione Città Solidale ETS. Un ringraziamento speciale va, inoltre, all'Associazione Stabilimenti Balneari di Soverato e a tutte le strutture che hanno aderito a questa prima edizione: Bikini, Glauco Beach Club, Macarena, Marinella, Miramare, Pacifico Club, Rebus Beach, San Domenico, Salapadù, Saverio Beach, Verdemare.

"Insieme, stiamo costruendo un futuro in cui le diversità sono celebrate e le opportunità sono aperte a tutti," conclude Palaia.

