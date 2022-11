«Lavori finalmente aggiudicati per via Rito scatta l’ora della riqualificazione». Lo rende noto il consigliere comunale di “Riformisti Avanti” Stefano Veraldi che, rispolverando le battaglie da lui combattute ancor prima di approdare a Palazzo de Nobili, parla di «svolta definitiva» e fa notare come «per la zona di Parco dei Principi siano ai nastri di partenza interventi tesi a rafforzare la sicurezza». Per Via Rito da sempre al centro delle sue battaglie, Veraldi annuncia che «l’arteria sarà riasfaltata con contestuale fresatura delle radici degli alberi in modo da preservare il verde pubblico e mettere l’area al riparo dai sollevamenti del manto stradale che in questi hanno causato non pochi disagi ad automobilisti e pedoni». Veraldi esprime dunque soddisfazione per gli sviluppi della vicenda che segue da tempo senza, però, senza abbassare la guardia consapevole del fatto che per via Rito «urga il reperimento di altre somme al fine di poter finalmente ristabilire anche l’agibilità dei marciapiedi e ringhiere».

La guardia resta, dunque, alta con il consigliere comunale di “Riformisti Avanti” che pur riconoscendo il merito dell’ex assessore comunale ai Lavori Pubblici, Franco Longo, per «il sostegno dimostrato nel tempo attraverso il suo personale impegno nel portare avanti la relazione tecnica e la perizia dei Lavori con fondi recuperati dall’assestamento di bilancio nell’anno 2021, considerata anche il nutrito numero di firme dei cittadini di Via Giuseppe Rito è riuscito a deliberare ai sensi della Legge 30 Dicembre 2018 n. 145 art.1 comma 892 i lavori di manutenzione della messa in sicurezza di Via Giuseppe Rito.

Un ringraziamento anche all’attuale assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Scalise che avrà ora il compito di seguire tutto l’iter inerente alla riqualificazione e al successivo reperimento di nuove somme per riqualificare l’agibilità dei marciapiedi e ringhiere.

Stefano Veraldi

Consigliere comunale

Riformisti Avanti