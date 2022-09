Via libera al Mes Ultralight, ma Premier Conte vuole il Recovery fund 240 miliardi da giugno. Il Premier frena, 'non è sufficiente'

ROMA, 9 MAG - L'Eurogruppo ha trovato un accordo sul Mes. La linea di credito da 240 miliardi sarà disponibile dal 1 giugno. Il presidente Centeno spiega che "tutti potranno prendere prestiti fino al 2% del Pil" con scadenza a 10 anni e tasso d'interesse poco sopra lo 0,1% annuo, per coprire i costi sanitari. Esulta Sassoli: "Chi ha fatto perdere tempo all'Italia chieda scusa".



Ma allo 'State of the Union' a Firenze, il premier Conte rilancia: "Sure, Bei, Mes sono insufficienti, ammontano ad una frazione di quanto altre grandi economie, come quella Usa, stanno spendendo per sostenere le loro imprese e le loro famiglie. Il prestito effettivo del Recovery Fund deve essere di almeno un trilione di euro".