Tragedia in Spagna, muoiono Diogo Jota e il fratello André

Liverpool, tragedia nella notte: è morto Diogo Jota, vittima di un incidente stradale a 28 anni

Con lui è deceduto anche il fratello André. Il mondo del calcio è sotto shock.

Una tragedia sconvolge il mondo del calcio internazionale. Diogo Jota, attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, è morto a soli 28 anni in un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 luglio in Spagna. A perdere la vita anche il fratello minore, André Filipe Teixeira da Silva, 24 anni, calciatore del Penafiel in seconda divisione portoghese.

L’incidente in Spagna: nessuno scampo per i due fratelli

Secondo quanto riportato dai media locali, l'incidente è avvenuto attorno all'1:30 del mattino, al chilometro 65 dell’autostrada A-52, nei pressi del comune di Cernadilla, al confine tra Spagna e Portogallo. Il veicolo sul quale viaggiavano Jota e suo fratello è uscito improvvisamente di strada, ribaltandosi e prendendo fuoco. I soccorsi, arrivati rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due giovani.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti la Polizia Stradale della Guardia Civil, i Vigili del Fuoco del Consiglio Provinciale di Zamora e il personale del Centro di Coordinamento delle Emergenze Sanitarie, compresa un’Unità Medica d’Emergenza. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause precise dell’impatto.

Una carriera luminosa interrotta troppo presto

Diogo Jota, all’anagrafe Diogo José Teixeira da Silva, era nato il 4 dicembre 1996 in una frazione del comune di Porto. Aveva esordito in Primeira Liga a 18 anni con la maglia del Paços de Ferreira, per poi approdare al Porto. L'esplosione sportiva era arrivata in Inghilterra con il Wolverhampton, prima del passaggio al Liverpool nel 2020.

Con la maglia dei Reds, aveva collezionato 65 gol in 182 presenze, contribuendo a conquistare una Premier League, due Carabao Cup, una FA Cup e una Community Shield. Con il Portogallo, aveva segnato 14 reti in 49 presenze, vincendo due edizioni della UEFA Nations League.

Jota si era sposato appena lo scorso 22 giugno con Rute Cardoso, dalla quale aveva avuto tre figli.

Anche André era calciatore: trequartista in Liga Portugal 2

André Silva, classe 2000, era trequartista del Penafiel, club militante in Liga Portugal 2. Nell’ultima stagione aveva totalizzato 2 gol e 5 assist in 32 partite, confermandosi come un elemento centrale della rosa.

Il cordoglio di tutto il mondo del calcio

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore. La Federação Portuguesa de Futebol ha dichiarato di essere “completamente devastata” dalla notizia, sottolineando il valore umano e sportivo di Diogo Jota. Anche il Futebol Clube do Porto, dove entrambi i fratelli si erano formati calcisticamente, ha espresso il proprio dolore con un messaggio toccante: “Il FC Porto è in lutto. Descansen em paz.”

Una perdita incalcolabile

La morte di Diogo Jota e di suo fratello André rappresenta una ferita profonda per il calcio portoghese e mondiale. Due giovani vite spezzate troppo presto, due carriere promesse al successo che si interrompono tragicamente. Alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che li hanno conosciuti e amati, va il più sentito cordoglio.

