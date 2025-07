Love Ghost – è uscito “Sandcastles”, singolo con la collaborazione di Zach Goode degli Smash Mouth

Tempo di lettura: ~2 min

"Sandcastles" è un inno che fonde generi diversi. Fonde l'alternative rock crudo ed emotivo dei Love Ghost con la voce nostalgica e struggente di Zach Goode degli Smash Mouth.

Il brano esplora la bellezza fugace della giovinezza e dei sogni, come castelli di sabbia spazzati via dalla marea, con un mix agrodolce di grunge, pop-punk e sole californiano. È un brano sentito e pieno di energia che unisce generazioni e lascia un'impronta indelebile poco prima che le onde si infrangano.

I Love Ghost combinano rock alternativo, grunge, metal, pop-punk, acustica, hard rock e altri generi. I testi delle canzoni hanno un tocco emo e poetico, affrontando spesso a testa alta traumi e problemi di salute mentale. Selezionati per Rockpalast (trasmesso in tutta la Germania), si sono esibiti dal vivo in 4 continenti. In Messico, hanno collaborato con artisti come Adan Cruz, Santa RM, Dan Garcia, Ritorukai, Wiplash, Blnko, Rayben, El Burger e molti altri. A livello globale hanno collaborato a brani con The Skinner Brothers (Regno Unito), Rico Nasty, Bali Baby e a un intero album con SKOLD.

Hanno ottenuto varie pubblicazioni, da Rolling Stone Magazine (con oltre 10 articoli pubblicati), Sonic Seducer, Playboy, Time-Out Mexico, Clash magazine, Lyrical Lemonade, EARMILK, Backseat Mafia, Alternative Press e molti altri.

Zach Goode è il cantante principale della famosa band Smash Mouth. Noto per successi come "Walking on the Sun" e il loro inno di successo "All Star", che è il grido di battaglia per ogni fan di Shrek. Ad oggi la band ha venduto oltre 12 milioni di LP e milioni di singoli.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=g5MUdmQk-TU

Link Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/7JPGBo4nEJmdPZDLLWr8oW

Website: https://www.loveghost.com

Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/love-ghost/345566313

Instagram: https://www.instagram.com/loveghost_official

YouTube: https://youtube.com/@LoveGhost

Twitter: https://twitter.com/@LoveGhost_

Facebook: https://www.facebook.com/loveghost.official

Soundcloud: https://soundcloud.com/loveghost_official

Spotify: https://open.spotify.com/artist/7oYWWttOyiltgT19mfoUWi

Deezer: https://www.deezer.com/us/artist/345544

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@loveghost_official

