Mafia: Cafiero De Raho, controllo prefetti su Comuni sciolti

REGGIO CALABRIA, 26 MAR - "Il problema dello scioglimento continuo per mafia sempre degli stessi Comuni potrebbe essere superato accompagnando l'amministrazione con un controllo prefettizio".



Lo ha affermato Federico Cafiero de Raho, procuratore nazionale antimafia, intervenendo al convegno 'Pensa 2040: Cultura e cittadinanza attiva come strumento chiave di lotta alla criminalità organizzata' in corso a Firenze.



"Ci sono Comuni - ha osservato il magistrato - dove la 'Ndrangheta, Cosa nostra, la Camorra sono talmente forti e penetranti che ad ogni elezione finiscono per determinare anche i soggetti che dovranno andare a condurre l'amministrazione. Ci sono stati Comuni che sono stati sciolti anche tre volte. Il problema è l'agglomerato sociale che partorisce soggetti legati ai mafiosi".