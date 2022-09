Maida, auto perde il controllo si ribalta e precipita all'interno del cortile. Intervento dei Vvf

MAIDA 26 FEB - Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta questa mattina nella frazione Vena di Maida nel comune di Maida per incidente stradale.



Una la vettura coinvolta, una Ford Focus, che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo fuori strada e ribaltandosi all'interno del cortile privato di un'abitazione. A bordo della vettura la conducente con il figlio di 4 anni. Ambedue riportavano ferite e venivano affidati alle cure del personale sanitario del Suem118 e successivamente trasportati, con due ambulanze, presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli ed accertamenti.

Intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza della vettura ed al recupero della stessa con autogrù inviata dalla sede centrale. Sul posto i Carabinieri della stazione di Maida e Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.