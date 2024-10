Maltempo: allerta Protezione Civile, nubifragi e disagi in diverse regioni

Inizia una Lunga Fase di Maltempo con Piogge, Temporali e Nubifragi su Diverse Regioni

Una forte ondata di maltempo ha colpito l'Italia, con un peggioramento del tempo già in corso che sta causando piogge intense e nubifragi, in particolare tra Liguria e Piemonte. Una perturbazione di origine atlantica ha raggiunto il Nord Ovest del Paese, con fenomeni meteorologici severi.

Nubifragi in Liguria e Piemonte: Prime Criticità

La Liguria, in particolare il Savonese, sta subendo gli effetti più gravi con precipitazioni che hanno superato i 150 mm e diversi fiumi esondati. La perturbazione continuerà ad estendersi nei prossimi giorni a gran parte del territorio nazionale, portando disagi in altre regioni.

Disagi nei Trasporti: Voli Deviati da Genova

Le intense piogge su Genova hanno causato la deviazione di due voli in arrivo: un volo Ryanair da Catania è stato dirottato a Torino, mentre un volo da Napoli è stato fatto atterrare a Pisa. Al momento non risultano cancellazioni, ma si registrano ritardi su voli da Roma Fiumicino, Pisa e verso Catania.

Scuole Chiuse in Liguria e Piemonte

Le forti precipitazioni hanno portato alla chiusura delle scuole in diverse località della Liguria, tra cui Genova e Savona. In Piemonte, la provincia di Alessandria è particolarmente colpita, con scuole chiuse e disagi alla viabilità, come la chiusura della Strada Provinciale 150 a causa di allagamenti.

Innalzamento del Fiume Po a Torino

Anche il Piemonte è alle prese con la crescita dei livelli dei corsi d'acqua, incluso il fiume Po, che nelle prime ore di giovedì ha superato la soglia di riferimento nella zona dei Murazzi a Torino. La Protezione Civile monitora la situazione, pronta a intervenire in caso di ulteriori emergenze.

Allerta Meteo: Arancione in Liguria, Gialla in Piemonte

Per giovedì 17 ottobre è stata emessa un’allerta arancione in Liguria per violenti temporali e nubifragi, mentre in Piemonte è stata dichiarata un’allerta gialla. Secondo l'Arpal, le condizioni atmosferiche rimarranno favorevoli alla formazione di forti temporali, con il rischio di stazionarietà dei fenomeni più intensi.

Previsioni Fino al Weekend: Maltempo Esteso e Ciclone Mediterraneo

Le previsioni meteo indicano che la situazione rimarrà critica almeno fino al weekend, con la formazione di un ciclone mediterraneo che potrebbe prolungare questa fase di maltempo per diversi giorni. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti meteo prima di pianificare spostamenti.

Continua a monitorare la situazione per restare aggiornato sui futuri sviluppi e le eventuali misure di sicurezza da adottare. (iLMeteo)

In aggiornamento

Allerta meteo della Protezione Civile Per la giornata di oggi, giovedì 17 ottobre 2024:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese, Pianura piacentino-parmense

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Montagna bolognese, Collina bolognese

Piemonte: Belbo e Bormida

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente

Toscana: Etruria, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Medio Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Scrivia, Pianura settentrionale

Toscana: Etruria, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano