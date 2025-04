Maltrattamenti e persecuzioni sistematiche contro l’ex compagna: arrestato 33enne

REGGIO CALABRIA, 19 APR. - È stato arrestato e condotto in carcere un uomo di 33 anni, originario della Moldavia, accusato di gravi maltrattamenti ai danni della sua ex convivente.

L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palmi, a seguito di una serrata attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica.

L’indagine ha preso il via dopo la denuncia sporta dalla vittima, una donna che ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine per porre fine a una spirale di violenze fisiche e psicologiche che, secondo quanto emerso, andavano avanti da tempo.

Le dichiarazioni della donna, corroborate da testimonianze e riscontri investigativi, hanno permesso agli inquirenti di ricostruire un quadro inquietante fatto di minacce, pressioni costanti e comportamenti persecutori.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, l'uomo avrebbe messo in atto una serie sistematica di condotte moleste, arrivando a rendere impossibile la vita dell’ex compagna, che si è trovata a vivere in un clima di costante paura e insicurezza.

La donna avrebbe subito episodi di controllo ossessivo, pedinamenti, telefonate insistenti e, in più occasioni, aggressioni verbali e fisiche.

La Procura di Palmi ha ritenuto che sussistano gravi indizi di colpevolezza e il concreto pericolo di reiterazione del reato, elementi che hanno spinto il Gip a disporre l’immediata misura cautelare in carcere.

L’arresto rappresenta un importante segnale nella lotta contro la violenza di genere, a conferma dell’impegno delle istituzioni nel tutelare le vittime e contrastare con fermezza ogni forma di abuso domestico.

Il 33enne è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell'interrogatorio di garanzia.

Proseguono le indagini per accertare ulteriori responsabilità e per verificare se vi siano altri episodi non ancora emersi.