Manovra: stop Totocalcio, arriva concorso unico

ROMA, 18 DICEMBRE - Addio al Totocalcio e al Totogol. Saranno sostituiti da un nuovo gioco, un unico prodotto, gestito dai Monopoli ma pubblicizzato e promosso dalla nuova 'Sport e Salute' che sostituira' la Coni servizi. Lo prevede un emendamento alla manovra depositato dai relatori in Commissione Bilancio del Senato. Il crollo della raccolta e del gettito per l'Erario registrata negli anni dal Totocalcio ha spinto il Governo a prevedere l'arrivo di un nuovo concorso. Il prodotto sara' promosso e potra' essere pubblicizzato, in deroga ai divieti del decreto dignita' sulla pubblicita' del gioco d'azzardo. Un provvedimento dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli dovra' fissare giocata minima, andamento del gioco e la posta unitaria.