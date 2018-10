Marchionne: la stampa mondiale "rende onore all'iconico Ceo"

MARANELLO, 22 LUGLIO - La notizia dell'improvvisa sostituzione di Sergio Marchionne dalla guida del gruppo Fca e della Ferrari ha fatto il giro del mondo e sui siti di informazione. Tutti concordano sul valore del manager che ha salvato la Fiat e la Chrysler con una capacita' e una tenacia ammirate ovunque.



I siti della stampa economica dedicano tutti l'apertura al cambio al vertice in Fca e Ferrari. Il Financial Times annuncia che "l'iconico CEO di Fiat Chrysler lascia il suo lavoro per motivi di salute. Il board questo sabato ha nominato il boss Jeep Mike Manley come suo successore".

Apertura anche sul sito del francese Les Echos: "Lascia cadere il volante prima delle ultime svolte. Sergio Marchionne non e' piu' il capo della Fiat-Chrysler, il gruppo italo-americano che ha costruito con le sue stesse mani, un lavoro iniziato nel 2004. Il tuttofare della famiglia Agnelli, in difficolta' da alcune settimane, si confronta con impreviste difficolta' post-operatorie, che gli impediscono di "riprendere il lavoro".



Il Wall Street Journal ha la notizia in apertura e sottolinea che "Marchionne soffre di complicazioni dovute a un intervento chirurgico, e' stato assente per settimane" Sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung il "primo cambio boss a Fiat Crysler" apre la sezione economia: "Il manager italo-canadese Marchionne ha anche guidato finora le fortune della Ferrari".



El Pais nella sezione economia: "Marchionne lascia la direzione del gruppo Fiat Chrysler e Ferrari a causa di una malattia. Il deterioramento della sua salute costringe la societa' a sostituirlo con il britannico Mike Manley come nuovo CEO".

Il sito della CNN scrive che "il CEO di Fiat Chrysler si dimette per problemi di salute". La piu' famosa catena tv americana sottolinea che "Sergio Marchionne e' ampiamente riconosciuto per aver salvato Chrysler dopo che la crisi finanziaria ha lasciato le case automobilistiche statunitensi sull'orlo del collasso".