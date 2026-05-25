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Maurizio Ferraris chiude «il Sabato del Villaggio» 2026 Il noto filosofo ha discusso A Lamezia Terme di pensiero nell’epoca dell’IA

Si è parlato di pensiero nell’epoca dell’Intelligenza Artificialenell’ultimo appuntamento del Sabato del Villaggio 2026. Protagonista della serata il noto filosofo Maurizio Ferraris, tra i nomi più alti e riconoscibili del pensiero contemporaneo, che non ha deluso le aspettative del numeroso pubblico accorso al Palazzo del Seminario di Lamezia Terme.

Anche in questo caso si è trattato di un incontro intenso e coinvolgente, nel quale Ferraris ha rivendicato l’autonomia del pensare umano rispetto all’Intelligenza Artificiale. L’incontro è stato puntellato da alcune letture di Giancarlo Davoli dalle quali è emersa in tutta la sua forza la bellezza del pensare. Una scia di emozioni ha caratterizzato questi momenti, che il pubblico ha ascoltato in religioso silenzio. In dialogo con il direttore artistico Raffaele Gaetano, Ferraris si è anche soffermato sull’esigenza di riprendere in mano il nostro destino a partire dalla consapevolezza delle nostre possibilità.

Una serata per molti versi indimenticabile.

Il cartellone Il Sabato del Villaggio, la cui peculiarità è di essere distribuito nell’arco dei mesi, ritornerà a gennaio 2027 con un parterre di ospiti che già da ora viene annunciato di altissimo profilo.