Mcl dell'Unione Territoriale di CZ-KR e VV riflessione, dialogo con Mons. Claudio Maniago "Seminatori di Speranza"

A caldo, con viva emozione, in data odierna, il 19/12/2022, una delegazione territoriale del Mcl dell'Unione Territoriale di Catanzaro-Crotone e Vibo Valentia, composta da Anna Rotundo, Paola Marchio, Silvestro Giacoppo e Roberto Totino, ha avuto l'onore ed il piacere di vivere un momento di riflessione, dialogo, preghiera, con scambio di auguri, assieme all'ArciVescovo della Diocesi di Catanzaro e Squillace Mons. Claudio Maniago.



Si e` trattato di un momento toccante, ma senza dubbio costruttivo e gioioso, nel quale si e` parlato del 50esimo anniversario del Nostro Movimento ed in particolare dell'Udienza Papale tenutasi il 09/12 u.s..



Con riferimento alla quale,la delegazione ha voluto riferire i passaggi salienti ed importanti dell'intervento Papale (gia` trasmesso via email alla Segreteria della Diocesi), nel quale, su tutto, vigoroso e` stato il richiamo alla solidarietà ed alla sussidiarieta`, alla lotta allo sfruttamento sul lavoro e del lavoro, ognuno per propria parte e, non per ultimo, al concetto iconico di esser "SEMINATORI DI SPERANZA".



Sua Eccellenza, con grande attenzione, facendo proprio il messaggio del Nostro Pontefice, ha voluto aggiungere che, tutti, con estremo senso di responsabiltà, dobbiamo saper essere "COLTIVATORI DI SPERANZA".

Non sono mancati certamente altri spunti di riflessione circa il nostro ruolo da assolvere nella societa` per il tramite del sociale e dei servizi, in un momento attuale molto complesso , il valore della formazione e dell'istruzione, della comunicazione nel mondo ecclesiale ed confrontandosi, infine, per grandi linee, su tutte le iniziative coinvolgenti la Diocesi ed il Nostro Movimento.



Il tutto ha avuto compimento in un clima di splendida armonia, con un conclusivo scambio di auguri e un saluto da parte di Sua Eccellenza al Nostro Movimento.





Roberto Totino

U.T. di CZ-KR-VV del MCL