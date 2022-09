Meteo: ancora residui rovesci, poi anticiclone in rimonta. Le previsioni

Nei prossimi giorni, salvo residui rovesci provocati da un fronte depressionario in scivolamento verso sud-est, assisteremo ad una rimonta dell'anticiclone, ma destinata a non durare a lungo. La perturbazione giunta sull'Italia viaggerà molto rapidamente verso la Grecia, concentrando i suoi ultimi effetti sulle nostre regioni meridionali. Nel corso della giornata di mercoledì 18 il maltempo risulterà a carico principalmente del Mezzogiorno: nubi e piogge a carattere irregolare interesseranno in particolare i settori nord-orientali della Sicilia, la Calabria ionica e il Pollino, nonché la Basilicata e il Salento.



Sul resto del Paese non ci sarà bisogno di un ombrello a portata di mano, ma ciò nonostante i cieli saranno sporcati da diverse nubi di passaggio e, in Val Padana, anche da qualche isolato banco di nebbia.

Sul fronte termico non ci saranno grandi scossoni, salvo per una diminuzione dei valori notturni al Nord e nelle vallate più interne del Centro, complice il rasserenamento.

Giovedì 19 l'alta pressione riuscirà ancora ad avere un quasi totale dominio sul nostro Paese, tuttavia inizierà a dare i primi segni di cedimento: la giornata inizierà con qualche residuo disturbo tra Sicilia e Calabria, figlio ancora delle perturbazione di inizio di settimana, ormai peraltro in fase di assorbimento, mentre sul resto del Paese un'apparente calma atmosferica avvolgerà l'Italia fino al tardo pomeriggio e alle prime ore della sera, quando sui rilievi alpini e prealpini si avvertiranno i primi segnali di un drastico cambiamento, atteso già per la notte successiva. Sarà questo il preludio ad un venerdì 20 e a un successivo weekend durante i quali l'atmosfera subirà una vera e propria metamorfosi, proiettandoci da un timido autunno direttamente in pieno inverno. (iLMeteo)

