Meteo. Anticiclone in rimonta fino a venerdì: clima più stabile ma non del tutto immune da disturbi

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Italia nella morsa tra anticiclone e correnti settentrionali. Temperature in risalita ma senza eccessi. Focus sulle previsioni e sulle zone ancora a rischio instabilità.

Roma – Dopo il rapido passaggio di un fronte freddo che ha interessato la Penisola, soprattutto il medio-basso versante adriatico, la situazione meteorologica sull’Italia è destinata a migliorare grazie alla rimonta di un campo anticiclonico. Tuttavia, come spiegano gli esperti, il ritorno dell’alta pressione sarà solo parziale e non del tutto risolutivo: alcuni disturbi continueranno a manifestarsi, in particolare su specifiche aree montuose e adriatiche.

Residua instabilità mercoledì, poi clima più stabile

Mercoledì si apre con le ultime influenze del fronte perturbato, che porterà ancora qualche pioggia residua sull’alta Puglia e sulle zone interne del medio Adriatico. Nel resto del Paese, invece, prevarranno condizioni di maggiore stabilità e soleggiamento, seppur con qualche annuvolamento pomeridiano sull’Appennino meridionale.

Le temperature subiranno un ulteriore ridimensionamento grazie all’ingresso di fresche correnti settentrionali, che soffieranno in modo sostenuto specialmente sulle regioni centro-meridionali. Si registreranno valori massimi tra i 25 e i 27°C al Centro-Nord, ben lontani dai picchi afosi della settimana precedente. Il caldo più deciso resisterà solo nelle zone interne della Sicilia orientale, dove si potranno ancora superare i 35°C.

Giovedì e venerdì: alta pressione protagonista, ma attenzione alle Alpi

Il quadro meteorologico si manterrà generalmente stabile anche nella seconda parte della settimana, con l’anticiclone ben saldo sull’Europa centro-occidentale. La Penisola italiana continuerà a trovarsi ai margini di questa struttura, esposta solo marginalmente a un flusso di correnti più instabili provenienti dall’Est Europa.

Le giornate di giovedì e venerdì trascorreranno quindi all’insegna del bel tempo su gran parte delle regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi. Unica eccezione: le Alpi, dove nel pomeriggio-sera non sono da escludere brevi rovesci o temporali localizzati, in particolare su quelle occidentali giovedì e orientali venerdì.

Temperature in rialzo ma senza eccessi

Con la progressiva attenuazione delle correnti fresche, le temperature tenderanno a risalire lievemente, mantenendosi comunque su valori gradevoli. Il caldo intenso resterà un ricordo, almeno per il momento, e l’Italia potrà beneficiare di un clima più equilibrato e vivibile.

Parola d’ordine: prudenza

Il ritorno del bel tempo non deve far abbassare la guardia: nelle ore centrali della giornata è consigliabile evitare l’esposizione diretta al sole, soprattutto per le categorie più vulnerabili. Anziani, bambini, donne in gravidanza e animali domestici devono essere tutelati da eventuali colpi di calore, specie nelle zone dove le temperature supereranno i 30°C. È buona norma:

Bere molta acqua e consumare pasti leggeri.

Evitare attività fisiche intense nelle ore più calde.

Garantire ombra e acqua fresca per gli animali.

Arieggiare gli ambienti interni sfruttando le ore più fresche del mattino e della sera.

Il weekend si prospetta più stabile, ma l’occhio resta sempre puntato sull’evoluzione dei flussi in quota, in attesa di eventuali novità per l’inizio della prossima settimana.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti