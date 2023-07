Meteo arriva Caronte caldo rovente: previsioni allarmanti per l’Italia. Ecco 10 Consigli della Croce Rossa

Ondata di Caldo Africano: arriva Caronte previsioni allarmanti per il Fine Settimana e la Prossima Settimana in Italia. 10 consigli della Croce Rossa

Tutto confermato: dal prossimo weekend è in arrivo direttamente dall'Africa una "bolla" rossa e viola verso l'Italia. Non si tratta di una bolla reale, ma dei colori che sulla mappa indicano una potentissima ondata di caldo in arrivo.



Ci saranno conseguenze pesanti su molte regioni tra Sabato 15 e Domenica 16 Luglio.

Secondo gli ultimissimi aggiornamenti, dunque, nel corso del fine settimana (in particolar modo da Domenica 16) è prevista una pulsazione dell'anticiclone africano, con un nuovo promontorio, Caronte, che prenderà l'eredità di Cerbero e che sarà ancora più potente! Esso si allungherà dall'interno dell'Algeria fino ad abbracciare il bacino del Mediterraneo, Italia compresa.

Come possiamo vedere dalla mappa qui sotto, vista l'origine sub-tropicale delle masse d'aria, oltre all'ampio soleggiamento, ci attendiamo una nuova impennata delle temperature: il colore rosso identifica valori caldissimi sulle pianure del Nord e parte del Centro (settori adriatici), con punte fin verso i 40°C; attenzione poi al viola, il cuore rovente vero e proprio dell'anticiclone.



Le conseguenze potrebbero essere da record: secondo gli ultimi aggiornamenti meteo sul Lazio, nelle zone interne della Sardegna, della Sicilia e in Puglia si potrebbero infatti raggiungere picchi addirittura superiori ai 44°C! Arriverà ben poco refrigerio dai temporali visto che potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi di confine, specie durante le ore pomeridiane di Domenica 16 Luglio.

Come sempre quando si verificano queste ondate di calore si raccomanda la massima prudenza, specie nei soggetti più a rischio: con la forte calura di questi giorni aumenterà infatti fortemente il disagio bioclimatico. Ma di cosa si tratta? Esso si verifica quando si registrano temperature molto elevate per tanti giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un grave rischio per la salute.



Tra i più noti indici biometeorologici troviamo l’Indice di Calore (Heat Index in inglese). E' un indice calcolato per stimare il disagio fisiologico causato dalla presenza di alte temperature ed elevati tassi di umidità.

Come sempre, il punto chiave da ricordare è che tanto più è alta l'umidità (relativa) tanto più l'organismo ha difficoltà a smaltire il calore (perché è più difficoltosa l'evaporazione del sudore). Lo strato d’acqua che rimane sulla pelle ostruisce i pori e forma una specie di isolamento tra il corpo e l’ambiente e si può arrivare, nei casi più estremi, al pericoloso colpo di calore.





Previsioni prossima settimana, questa Caronte sempre più forte

Nuova ondata di caldo eccezionale all'orizzonte: è appena arrivata la conferma dagli ultimi aggiornamenti dei Centri di Calcolo, a dir poco clamorosi, in vista della prossima settimana.

Da Lunedì 17 Luglio l'anticiclone africano ribattezzato Caronte, il più potente di questa prima parte d'Estate, infiammerà pesantemente l'Italia con conseguenze dirette su molte regioni.

Gli effetti più importanti di questa nuova avanzata dell'alta pressione di matrice sub-tropicale si avranno sulle temperature: infatti, vista l'origine delle masse d'aria (dall'interno del Deserto del Sahara), oltre al tanto sole, ci aspettiamo una nuova e ancor più forte impennata dei valori termici.

La mappa qui sotto mette bene in evidenza l'anomalia climatica che ci attende, con valori fino a +12°C rispetto alle medie di riferimento! Insomma detto in parole semplici saremo in presenza di una vera e propria follia climatica, segno evidente di un cambiamento climatico in atto.

Nel concreto, ciò si tradurrà in una nuova fase anomala: ci aspettiamo punte massime fin verso i 39/41°C (e localmente anche superiori) specie da Martedì 18 Luglio e poi per tutto il resto della settimana. Favorite per questo clima rovente saranno le pianure del Nord, i settori tirrenici di Toscana e Lazio e le due Isole maggiori, nonché la Puglia. Su Sardegna e Sicilia, poi, si potrebbero toccare punte fino a 47°C, valori che si avvicineranno al record storico italiano di sempre di 48,8°C, registrato in Sicilia solo un paio d'anni fa.

Queste condizioni meteo potrebbero accompagnarci fin quasi alla fine del mese, in una sorta di blocco anticiclonico con l'alta pressione ben piantata sull'Europa centro-meridionale. Per ora non sono previste perturbazioni o break temporaleschi significativi per tutta la settimana, salvo sulle Alpi.

Ondata di Caldo africano, i 10 consigli della Croce Rossa; cosa fare e cosa mangiare

L’Italia è pronta a fare i conti con lunghe giornate all’insegna dell’anticiclone africano e quindi ci prepariamo ad affrontare la prima vera ondata di caldo della stagione estiva. Per questo motivo la Croce Rossa italiana ha pubblicato un decalogo con dei consigli su come difendersi da queste giornate all'insegna del bollino rosso.

Tra le raccomandazioni, così come riporta anche SKytg24, il primo punto è quello di uscire solo nelle ore più fresche del giorno e, se possibile, frequentare parchi e zone alberate, poiché la presenza di vegetazione abbassa di diversi gradi la temperatura esterna. Il secondo e il terzo punto ci indicano che nel caso in cui dovessimo uscire necessariamente nelle ore più calde della giornata è importante portare con sé una borraccia, come anche un cappello e la crema solare.

Al quarto punto la Croce Rossa ci consiglia i pasti da consumare. Con il caldo, infatti, il corpo ha bisogno di meno calorie e sarebbe opportuno consumare pasti piccoli e leggeri, con tanta frutta e verdura. E poi ancora durante le ore più calde è di fondamentale importanza tenere le finestre e tapparelle chiuse e far arieggiare gli ambienti solo ed esclusivamente nelle ore serali. Molto importante poi bere molta acqua ed evitare le bevande alcoliche, ma occorre anche non trascurare l’abbigliamento: abiti sempre ampi e leggeri, possibilmente di colore chiaro.

Tra gli ultimi consigli fondamentali troviamo quello di consultare sempre le previsioni meteo prima di mettersi in viaggio e poi avere un occhio di riguardo soprattutto alle persone anziane e ai bambini che sono i soggetti più a rischio con le ondate di calore eccessive. Infine, qualora si manifesti qualche sintomo del tipo affanno, dolore toracico, confusione, debolezza, vertigini o crampi è consigliabile cercare assistenza medica chiamando il 118. (iLMeteo)

In aggiornamento