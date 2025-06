Meteo, arriva l’anticiclone africano Pluto: caldo torrido fino a 38°C

Tempo di lettura: ~3 min

Ondata di caldo sull’Italia: l’anticiclone africano Pluto porta afa e temperature estreme

ROMA – L’anticiclone africano Pluto si prepara a conquistare l’Italia, portando con sé una nuova ondata di caldo estremo che interesserà l’intero Paese. Le temperature massime potranno raggiungere punte di 38 gradi, accompagnate da un tasso di umidità elevato che renderà l’afa particolarmente opprimente, soprattutto nelle ore notturne.

Ci attende una settimana molto calda, con valori diffusamente sopra la media stagionale. Le giornate saranno contraddistinte da sole pieno e condizioni meteo stabili, salvo una temporanea fase instabile al Nord tra mercoledì e giovedì.

Afa o caldo torrido Le differenze e cosa ci aspetta

Il caldo afoso è legato a un’elevata umidità, mentre quello torrido è caratterizzato da aria secca. Nel caso dell’ondata in arrivo, la combinazione di temperature elevate e umidità farà percepire un disagio termico significativo, soprattutto di notte, quando sarà difficile trovare refrigerio anche in casa.

Perché torna il caldo africano

L’area settentrionale dell’Africa sta diventando sempre più calda. Questo fenomeno favorisce la risalita di masse d’aria roventi verso il Mediterraneo. Nel frattempo, la presenza di una bassa pressione persistente a ovest del Portogallo ostacola l’arrivo del più mite anticiclone delle Azzorre. Il risultato è una nuova configurazione climatica che rende l’Italia più esposta a ondate di calore fuori scala.

Non si tratta più delle estati di una volta. Il clima è sempre più estremo si passa in poche ore da picchi di caldo oltre i 35 38 gradi a temporali violenti e improvvisi con grandinate e forti raffiche di vento.

Previsioni meteo giorno per giorno

Lunedì cielo sereno e caldo ovunque fatta eccezione per le zone alpine e prealpine dove nel pomeriggio non si esclude qualche temporale locale. Temperature in netto rialzo

Martedì condizioni ancora più stabili. Sole dominante e solo qualche nube bassa sulle coste tirreniche nelle prime ore del giorno. Afa intensa soprattutto nelle regioni centro meridionali e sulle isole

Mercoledì e giovedì possibile passaggio di un fronte instabile al Nord con rovesci e temporali su Alpi Prealpi e alta pianura. Il resto del Paese resterà sotto l’influsso dell’anticiclone Pluto con temperature ancora in aumento

Venerdì e weekend possibile tentativo di espansione dell’anticiclone delle Azzorre con tempo più stabile e qualche grado in meno ma comunque valori ben oltre la media del periodo. Persisterà l’afa

In sintesi

Pluto porterà picchi di 38 gradi e notti afose

Rischio temporali localizzati al Nord tra mercoledì e giovedì

Fine settimana con lieve calo termico ma ancora caldo anomalo

Il clima mediterraneo si conferma sempre più tropicalizzato

Consigli utili per affrontare l’ondata di caldo

Evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde tra le 11 e le 17

Bere molta acqua anche se non si ha sete evitando alcolici e bevande zuccherate

Consumare pasti leggeri ricchi di frutta e verdura

Utilizzare abiti chiari e leggeri preferendo il cotone o il lino

Rinfrescare gli ambienti chiudendo tapparelle e tende durante il giorno e arieggiando di sera

Prestare particolare attenzione a bambini anziani e persone fragili

Non lasciare mai persone o animali chiusi in auto anche per pochi minuti

