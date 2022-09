Meteo: Domenica d’aMare sole e caldo in progressivo aumento. L’evoluzione

Ci attende una domenica all'insegna del sole e del caldo in aumento nonostante sarà solo una breve illusione.

Dopo tanti giorni in cui il quadro meteo-climatico sull'Italia è stato spesso condizionato da vari fattori negativi, ora l'alta pressione di matrice sub-tropicale riuscirà ad avanzare verso l'Italia quel che basta per regalarci una domenica addirittura dai sapori quasi estivi.

Il profondo vortice di bassa pressione con centro motore sul nord Europa non influenzerà più il tempo sul nostro Paese, lasciando così aperta la strada ad una maggiore, seppur temporanea, stabilità atmosferica.

Inoltre, dal vicino atlantico, un nuovo vortice ciclonico in avvicinamento alla Penisola Iberica richiamerà correnti molto calde dal nord Africa che risaliranno verso il nostro Paese contribuendo così ad attivare un generale aumento delle temperature.

Si preannuncia dunque una domenica adatta ad una bella gita fuori porta o a qualsiasi attività all'aperto in quanto il bel tempo dominerà QUASI indisturbato praticamente ovunque e le temperature faranno registrare un deciso aumento specie sulle regioni centro-meridionali.

Ma è quel "QUASI" che non vi convince vero?

Ci sarà purtroppo un angolo del Paese dove già tra il pomeriggio e la sera del giorno di festa si faranno notare alcuni segnali poco incoraggianti, a conferma che questa fase di caldo bel tempo sarà solo una crudele illusione. Ci riferiamo ad alcuni annuvolamenti attesi sulle regioni del Nordovest che si faranno via via sempre più evidenti col passare delle ore, ma senza comunque provocare effetti rilevanti. Insomma, quel che conta è che non avremo sicuramente bisogno dell'ombrello.

Tuttavia, il vortice di bassa pressione in viaggio verso la Penisola Iberica non avrà solo il merito di richiamare inizialmente aria più calda verso il Bel Paese, ma avrà anche il demerito di proseguire il suo viaggio verso levante avvicinandosi così all'Italia con fare minaccioso, pronto a provocare nel corso della prossima settimana un nuovo e graduale peggioramento. Ma di questo vi daremo ulteriori dettagli nei prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)

In aggiornamento