Calabria. Neonata trovata morta tra gli scogli, i dettagli

Il corpo, avvolto in una busta di plastica e ancora con il cordone ombelicale attaccato, scoperto da un pescatore vicino agli imbarcaderi a Villa San Giovanni. La Polizia indaga.

Stamane, il corpo senza vita di una neonata di colore è stato rinvenuto tra gli scogli a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, nei pressi degli imbarcaderi dei traghetti per la Sicilia. Il cadavere della bambina, probabilmente nata da poco, era all'interno di una busta di plastica a sua volta contenuta in uno zaino, con ancora il cordone ombelicale attaccato.

L'allarme è stato dato da un pescatore che ha individuato lo zaino abbandonato tra gli scogli. All'interno, ha trovato la neonata morta nella zona tra gli imbarcaderi della società di traghettamento per la Sicilia e la darsena di Pezzo. Il corpo della piccola era avvolto in un velo dentro la busta di plastica. Il pescatore ha immediatamente avvertito la Polizia di Stato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Villa San Giovanni e della squadra mobile di Reggio Calabria, i quali hanno informato il magistrato di turno. Anche la polizia scientifica è giunta sul luogo del ritrovamento per eseguire i rilievi del caso. Sembrerebbe che lo zaino sia stato portato tra gli scogli via terra poche ore dopo il parto. Secondo le prime ipotesi, basate sui tratti somatici della neonata, la puerpera potrebbe essere una donna straniera.

Gli investigatori stanno concentrando la loro attenzione sull'accertamento delle cause della morte della piccola. La Procura e la polizia devono determinare se la bambina è deceduta durante il parto ed è stata abbandonata già esanime o se la morte sia avvenuta per soffocamento a causa delle modalità di abbandono. La risposta potrà arrivare dall'autopsia che verrà disposta dal pubblico ministero.

Nel frattempo, la squadra mobile di Reggio Calabria sta verificando se nella zona ci sono telecamere che abbiano potuto riprendere qualcosa di utile per le indagini.