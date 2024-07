Previsioni Meteo: settimana di forte maltempo in arrivo sull'Italia i dettagli

Lunedì 27 maggio: inizio settimana sotto il segno del ciclone

L'Italia si prepara a vivere una settimana caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse. Già da lunedì 27 maggio, un ciclone carico di temporali, localmente intensi e accompagnati da grandine, farà il suo ingresso sulle nostre regioni. La causa principale di questo peggioramento è una vasta area di bassa pressione centrata tra Islanda e Isole Britanniche che continua a inviare impulsi instabili verso il Mediterraneo.

Nord-ovest in prima linea

I primi effetti si manifesteranno nelle regioni di Nord-Ovest, dove i rovesci temporaleschi inizieranno a farsi sentire. Durante la notte e le prime ore di martedì 28 maggio, il maltempo si estenderà al resto del settentrione e ai settori adriatici, portando piogge battenti e un calo generalizzato delle temperature.

Giovedì 30 e venerdì 31 maggio: allerta per forti temporali

La situazione meteorologica si farà ancora più critica nella seconda parte della settimana. Un secondo fronte temporalesco, ancora più insidioso, è previsto tra giovedì 30 e venerdì 31 maggio. Le condizioni ideali per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche saranno create dall'alta umidità e dal calore nei bassi strati dell'atmosfera, combinati con forti contrasti tra masse d'aria diverse.

Regioni a rischio: nord e centro Italia

Le regioni più a rischio saranno nuovamente quelle settentrionali, in particolare il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna e la Toscana. Si prevedono forti colpi di vento e grandinate. Tuttavia, per i dettagli precisi, sarà necessario attendere ancora qualche giorno per comprendere meglio la traiettoria di queste correnti instabili.

Primi di giugno: segnali di stabilità dall'anticiclone africano

Con l'arrivo del fine settimana successivo e i primi giorni di giugno, potrebbe esserci una novità positiva. Una timida pulsazione dell'anticiclone africano proverà a distendersi sul Mediterraneo, portando maggiore stabilità atmosferica soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Questo comporterà un deciso aumento delle temperature e un miglioramento delle condizioni meteo.

In sintesi, prepariamoci a una settimana di forte maltempo, con un ciclone già atteso da lunedì e un secondo fronte temporalesco tra giovedì e venerdì. Successivamente, l'arrivo dell'anticiclone africano potrebbe portare a una tregua dal maltempo e un aumento delle temperature. (iLMeteo)



In aggiornamento