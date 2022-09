Meteo: Ecco l’anticiclone primaverile temperature oltre i 20°C rischio nebbie. il dettaglio

Nei prossimi giorni assisteremo a delle vere e proprie prove di primavera su un'Italia che sarà caratterizzata da un tempo stabile e da picchi di temperatura oltre i 20°C, anche se non mancheranno ancora alcune insidiose nebbie su qualche angolo del nostro Paese. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci propongono le previsioni per questa settimana.

Dopo un lunedì ancora caratterizzato da diverse foschie, nebbie e nubi basse al Nord, specie in pianura, a partire da martedì 23 l'alta pressione riuscirà a guadagnarsi ancora più spazio sul nostro Paese, rafforzandosi ulteriormente. Nonostante una ostinata presenza di riduzioni della visibilità, specie notturne o al primo mattino sulle regioni settentrionali o di nubi basse marittime sulle coste adriatiche, altrove il tempo diventerà sempre più soleggiato, accompagnato da temperature molto miti per il periodo, ad appannaggio, in particolare, delle aree più interne del Centro e di gran parte del Sud.

Sarà tuttavia nel corso di mercoledì 24 che si registreranno i maggiori effetti di questo continuo incedere alta pressione. Salvo per qualche residua minaccia nebbiosa in Val Padana, il quadro meteo-climatico assumerà ulteriori connotati decisamente primaverili praticamente su tutte le nostre regioni. Le temperature risulteranno in ulteriore lieve aumento, raggiungendo punte anche di oltre 20°C su Toscana (a Firenze, Prato, Pistoia avremo fino a 21-22°C), sulle zone interne di Sardegna e Sicilia e sulle valli del Trentino. Anche sul resto delle regioni centro-meridionali i valori termici massimi potranno comunque sfiorare i 20°C. Qualche punticino in meno solamente al Nord, ma non farà certamente freddo.

Questo contesto meteo-climatico ci accompagnerà con tutta probabilità almeno fino al prossimo weekend, tuttavia, da domenica 28, qualche refolo di aria più fresca, in arrivo dai quadranti nord-orientali, potrebbe ostacolare questa sorta di primavera anticipata, proprio all'alba della stagione meteorologica che inizierà, per l'appunto, il 1° marzo : l'inizio del prossimo mese, infatti, potrebbe coincidere con un parziale cambio della circolazione generale, almeno su gran parte del nostro Paese.

Ma di questo ci occuperemo più avanti in quanto non tutti i centri di calcolo condividono al momento questa possibile linea di tendenza. (iLMeteo)

In aggiornamento