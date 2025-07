Caldo torrido e temporali violenti: Italia divisa tra afa e instabilità, ecco come proteggersi

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Meteo estremo sull’Italia: caldo africano e temporali violenti, attenzione al Nord

L’Italia è nuovamente stretta nella morsa di un’estate estrema: da un lato l'anticiclone africano continua a infuocare il Centro-Sud, dall'altro il Nord è alle prese con una crescente instabilità atmosferica che porterà temporali violenti, grandinate e nubifragi.

Secondo i modelli previsionali aggiornati, l'anticiclone subtropicale manterrà la sua presa sulle regioni meridionali, ma comincerà a mostrare segni di cedimento al Centro-Nord, dove si prevede un'intensificazione dei contrasti termici. Questi saranno alla base dei fenomeni temporaleschi previsti tra mercoledì e il weekend, con picchi di intensità localizzata.

Dove colpiranno i temporali e quando

Mercoledì: instabilità pomeridiana su Alpi centro-occidentali, in particolare in Piemonte. I fenomeni temporaleschi si estenderanno in serata verso la pianura piemontese e lombarda, con possibilità di grandine e colpi di vento.

Giovedì: nuovi rovesci su Alpi centro-orientali e lungo l’Appennino, dal settore toscano fino a quello campano.

Venerdì: ulteriore arretramento dell’anticiclone, con temporali intensi nel pomeriggio su Alpi e dorsale appenninica. Attesi sconfinamenti serali sulla Val Padana, specialmente su Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia.

Weekend: possibile ulteriore peggioramento al Nord, con fenomeni anche violenti.

Il caldo non si arresta

Nonostante i temporali, la canicola non mollerà la presa. Le temperature rimarranno elevate su gran parte del territorio, con valori oltre i 35 gradi in molte aree del Centro-Sud. L’afa si farà sentire anche nelle grandi città, con condizioni potenzialmente pericolose per le fasce più fragili della popolazione.

Cosa fare: consigli per categorie a rischio

Anziani

Evitare di uscire nelle ore più calde, mantenere gli ambienti freschi e ventilati, bere frequentemente anche in assenza di sete. In caso di allerta temporali, evitare spostamenti e tenersi lontani da alberi, tettoie e sottopassi.

Donne, in particolare in gravidanza

Indossare abiti leggeri e traspiranti, bere molta acqua, evitare l’esposizione diretta al sole e consultare il medico in caso di malesseri o cali di pressione.

Bambini

Non lasciarli mai in auto, nemmeno per pochi minuti. Evitare il gioco all’aperto nelle ore più calde e assicurarsi che bevano spesso. Durante i temporali, tenerli al sicuro lontano da balconi e finestre.

Animali domestici

Fornire sempre acqua fresca e zone d’ombra. Evitare passeggiate su asfalto caldo e nelle ore più calde. Nei temporali, creare un ambiente protetto e tranquillo per ridurre ansia e stress. Mai lasciarli in auto o luoghi chiusi senza ventilazione.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti