Meteo: perturbazioni in arrivo per tutta la settimana, allerta maltempo e possibili nubifragi, i dettagli

Meteo: Prossima Settimana, Perturbazioni a raffica sull'Italia e sono aumentate le Regioni coinvolte

Prossima settimana: fuori gli ombrelli, in arrivo una raffica di perturbazioni. E' questa la conferma più importante appena emersa dagli ultimi aggiornamenti meteo; stanno dunque per tornare piogge e temporali su quasi tutta l'Italia.

Già da Lunedì 8 Maggio sono previsti fenomeni temporaleschi a causa del passaggio di un ciclone che destabilizzerà non poco l'atmosfera, specie al Nord Est, regioni del Centro e sulle due Isole Maggiori.

Ma la nostra attenzione è rivolta soprattutto ai giorni successivi: come mostra la mappa qui sotto, tra Martedì 9 e Mercoledì 10 Maggio un profondo vortice, ricolmo di aria polare, localizzato sulla Scandinavia, piloterà correnti d'aria molto fredde e instabili verso il bacino del Mediterraneo.

Questo tipo di configurazione risulta piuttosto pericolosa per il nostro Paese come testimoniano anche diversi eventi avvenuti in passato quando l'ingresso dell'aria fredda favorì la genesi di un vero e proprio ciclone sui nostri mari.

Gli ultimi aggiornamenti hanno appena rincarato la dose e la seconda mappa che vi proponiamo qui sotto mostra, appunto, le precipitazioni attese nel corso di Mercoledì 10 Maggio: massima attenzione in particolare all'Emilia Romagna (colore blu e viola) già duramente colpita dall'alluvione degli scorsi giorni.

Visti i contrasti tra masse d'aria completamente diverse (tipici tra l'altro di queste settimane di passaggio tra una stagione e l'altra) non possiamo escludere il rischio di nubifragi accompagnati anche da locali grandinate.

Il maltempo poi si espanderà rapidamente a buona parte dell'Italia ed anzi pare che pure la seconda parte della settimana possa risultare compromessa dalla piogge, a causa di un secondo impulso freddo ed instabile in discesa dal Nord Europa in grado di provocare nuovi violenti temporali.

Anche le temperature ne risentiranno, mantenendosi leggermente sotto le medie climatiche del periodo, soprattutto dove insisteranno maggiormente le precipitazioni.

Insomma, ci aspetta un'altra fase molto movimentata e dinamica: altro che vestiti leggeri e maniche corte... sarà meglio tenere a portata di mano un ombrello e una giacca contro la pioggia!