Meteo: piccolo respiro dalle piogge, ma nella notte di San Silvestro. Leggi il dettaglio con previsi

Nelle prossime ore assisteremo ad una sorta di fugace respiro dalle piogge in attesa però di un rapido e nuovo peggioramento già dal pomeriggio del giorno di San Silvestro. Vediamo più nel dettaglio dunque come evolverà il quadro meteorologico nell'immediato futuro.

La mattinata di Giovedì trascorrerà interamente asciutta su gran parte del Paese salvo per qualche nube sparsa e deboli piovaschi lungo le coste toscane, campane e calabresi. Ci sarà dunque occasione anche per vedere qualche coraggiosa schiarita soprattutto sui rilievi alpini e su molti tratti del Centro-Sud.



Ma come già anticipato, questa fase di relativa tregua dal maltempo avrà davvero vita breve in quanto già nel corso del pomeriggio da ovest avanzerà a grandi passi un nuovo peggioramento. Piogge o locali temporali andranno a interessare la Toscana settentrionale e la Liguria di Levante, continuerà a piovere su coste campane e calabresi tirreniche.

Sarà il preludio ad una notte di San Silvestro dove il nuovo fronte perturbato avanzerà su molti tratti del Nordovest con il ritorno della neve a bassa quota su rilievi liguri, tosco emiliani, sul basso Piemonte e la bassa Lombardia. Piogge sparse raggiungeranno inoltre tutta l'Emilia Romagna e il versante tirrenico, dalla Toscana, al Lazio, e in Calabria (migliora in Campania).



Rimarrà in attesa invece il resto del Paese dove il quadro meteorologico sarà comunque destinato a peggiorare con il Capodanno.

Previsioni per il 1° Weekend del 2021

Il 2021 si aprirà all'insegna di un'atmosfera turbolenta e dinamica. Nel corso del primo weekend del nuovo anno, infatti, una sorta di trottola ciclonica, carica di rovesci, temporali e ancora di nevicate a bassissima quota o fino in pianura, è pronta a spazzare l'Italia, da Nord a Sud.

Scopriamo subito cosa ci attende per il 2 e il 3 gennaio, analizzando i dettagli di questa prima ondata di maltempo dell'anno.



Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli atmosferici confermano l'arrivo di una vasta depressione in discesa dal Nord Europa già dalla giornata di Capodanno, ma il maltempo entrerà nella sua fase clou nel corso di sabato 2 gennaio quando le correnti fredde e instabili daranno vita ad un vero e proprio ciclone sul mar Tirreno. Per questo motivo ci aspettiamo forti nevicate sull'arco alpino, oltre i 5/700 metri di quota e piogge battenti su buona parte delle pianure del Nord. Non andrà meglio sul resto dell'Italia, con rovesci, anche a carattere temporalesco, soprattutto su Liguria, Toscana, Lazio e Campania.



Condizioni fortemente instabili anche sul resto del Sud, dove saranno interessati dalle piogge in particolare i settori ionici di Calabria, Basilicata e Puglia, con possibilità di temporali e pure di locali grandinate: su questi settori soffieranno anche violente raffiche di Scirocco, con possibili mareggiate lungo le coste più esposte.



Domenica 3 sarà ancora attiva una circolazione depressionaria sul nostro Paese, con ulteriori precipitazioni sul Triveneto, nevose sulle Alpi oltre i 700 metri. Molto instabile, inoltre, sulla Sardegna e su tutte le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, con il rischio di piogge e temporali per buona parte della giornata. Qualche rovescio potrà interessare pure le coste siciliane occidentali e meridionali.



Sugli Appennini avremo nevicate, in qualche caso anche molto intense, con fiocchi a partire dagli 800/1000 metri di quota. Dalla notte, infine, da segnalare il possibile ritorno delle nebbie sulle pianure del Nord con valori termici in sensibile calo. (iLMeteo)

In aggiornamento