Meteo: Prima caldo africano con punte di 36°C, poi temporali, ecco il dettaglio. Un nuovo picco di caldo per l'intensificazione dell'anticiclone africano Scipione sta per avvolgere il nostro Paese. Le colonnine di mercurio torneranno a salire nelle prossime ore/giorni fino a toccare picchi di 35/36°C.



Ma questa fase di grande caldo sarà diversa dalla precedente.

Andiamo con ordine. L'alta pressione sub-sahariana sta per tornare ad alzare la voce e le temperature riprenderanno così a salire rapidamente, da Nord a Sud: il caldo si farà sentire soprattutto al Nord e sulle zone interne del Centro: lo possiamo notare bene nella mappa che vi proponiamo qui sotto e che mostra le temperature massime previste per la giornata di Martedì 27 Giugno. Nelle aree colorate di rosso scuro si toccheranno valori importanti per il periodo, prossimi ai 35/36°C.

Tuttavia, questa ripresa dell'alta pressione e del caldo africano non è destinata ad avere lunga durata in quanto già entro la metà della settimana inizieranno a soffiare deboli spifferi d'aria fresca dai quadranti nordorientali; successivamente, diciamo da venerdì 30 Giugno, una minaccia più corposa si farà strada dal Nord Atlantico, pronta a portare scompiglio quanto meno al Centro- Nord dove il ritorno dei temporali contestualmente all'arrivo di aria ulteriormente più fresca costringerà il caldo nordafricano a fare un deciso passo indietro.



Atal proposito, è emblematica la seconda mappa che vi mostriamo qui sotto, relativa alle differenze di temperatura massima attese tra martedì 27 e Mercoledì 28. Osservate le aree colorate in blu scuro: qui si potranno registrare differenze anche di 8/10°C in sole 24 ore!

Insomma, questa seconda fiammata di caldo africano che ci accompagnerà nella prima parte della settimana appena iniziata, avrà vita breve a conferma di come l'Estate 2023 (queste sono le proiezioni dei modelli a lungo termine) potrebbe non essere all'insegna di fasi africane particolarmente durature, cosa che è praticamente sempre accaduta negli ultimi anni quando già a Giugno i bollenti spiriti dell'alta pressione sub-sahariana si erano messi più volte in evidenza.

Scipione STOP. Nel corso della settimana l'anticiclone africano, dopo una nuova temporanea avanzata, si vedrà costretto a battere in ritarata sotto la spinta di un'insidiosa perturbazione, destinata a provocare maltempo su diverse regioni del nostro Paese.

Siamo reduci da un weekend tutto sommato discreto e gradevole per gran parte dell'Italia. In questo inizio di settimana l'alta pressione sub-sahariana cercherà di tornare protagonista riportando una pressoché totale stabilità atmosferica e anche un contesto climatico piuttosto caldo.



Ebbene, questo tentativo andrà a buon fine solamente in parte o, per meglio dire, solo temporaneamente: infatti, martedì 27 arriveranno alcuni spifferi d'aria fresca che provocheranno alcuni temporali al Nord. In seguito, come mostra la mappa che vi proponiamo qui sotto, già tra Mercoledì 28 e Giovedì 29 si noteranno i primi segnali di un cedimento della struttura anticiclonica a causa di un vortice (lettera B) in discesa dal Nord Atlantico che favorirà una ripresa dell'attività temporalesca, inizialmente a carico delle zone alpine e localmente della dorsale appenninica centro-settentrionale.

Sarà tuttavia da venerdì 30 che si registrerà un più evidente peggioramento a suon di temporali, a partire dalle regioni del Nord, dove i fenomeni potranno assumere anche carattere di forte intensità ed essere accompagnati da raffiche di vento, nubifragi e locali grandinate.

Di conseguenza, anche le temperature subiranno una flessione. Entro sera questa sfuriata temporalesca raggiungerà parte del Centro, mentre al Sud proseguirà un caldo bel tempo per l'intera giornata.

Un break temporalesco, dunque, proprio in avvio d'Estate, con conseguenze che potrebbero verosimilmente protrarsi anche per buona parte del primo weekend di luglio.



Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei nostri prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)

In aggiornamento