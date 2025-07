Meteo: primo break dell'estate nel weekend, in arrivo forti temporali e calo termico al Nord

Tempo di lettura: ~3 min

Temporali, grandine e vento forte in arrivo al Nord: brusco calo termico e allerta gialla in diverse regioni. Rischi per anziani, donne in gravidanza e animali domestici.

Il caldo intenso che ha caratterizzato l’inizio di luglio subirà un brusco stop nel fine settimana. L’alta pressione, che finora ha garantito tempo stabile e temperature elevate su gran parte della Penisola, inizierà a cedere sotto la spinta di correnti atlantiche più fresche e instabili. Il risultato sarà un vero e proprio break estivo con forti temporali, calo termico e rischio grandinate, soprattutto al Nord.

Sabato 5 luglio: primi segnali di instabilità

I primi segnali si avvertiranno già nella notte tra venerdì e sabato, quando una linea temporalesca in arrivo dal Centro Europa attraverserà le Alpi e raggiungerà le pianure del Nordovest, seppur con fenomeni in attenuazione nel corso della giornata. Tuttavia, nel pomeriggio, nuovi temporali si svilupperanno lungo l’arco alpino centro-orientale, estendendosi entro sera anche alla Val Padana centro-occidentale. I fenomeni potranno essere di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento e primi cali di temperatura nelle regioni settentrionali.

Centro e Sud: ancora caldo intenso ma con rovesci localizzati

Il resto d’Italia vivrà un sabato più stabile, ma non privo di fenomeni. Brevi temporali di calore si formeranno lungo la dorsale appenninica, dalla Toscana fino alla Basilicata, oltre che nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Il caldo rimarrà protagonista al Sud con temperature elevate e afa.

Domenica 6 luglio: peggioramento deciso al Nord

Domenica il cedimento dell’anticiclone sarà più marcato. Un sistema frontale attraverserà le regioni settentrionali, portando temporali diffusi e violenti. Le aree più a rischio saranno quelle a nord del Po, ma rovesci intensi colpiranno anche Liguria, Emilia Romagna e alta Toscana. Possibili nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. Le temperature continueranno a calare al Nord, mentre il Centro-Sud godrà ancora di sole e caldo intenso, anche se con qualche disturbo pomeridiano sui rilievi.

Prossima settimana: clima più gradevole al Centro-Nord

Con l’inizio della nuova settimana le condizioni climatiche al Centro-Nord saranno più stabili e le temperature torneranno su valori più gradevoli, lontani dalle recenti punte estreme. Al Sud persisteranno invece condizioni estive più marcate.

Allerta Protezione Civile per Giovedì 3 luglio 2025

Allerta gialla per rischio temporali in

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Lombardia: Alta pianura orientale, Valchiavenna, Valcamonica, Nodo Idraulico di Milano, e altre zone prealpine

Marche: Zone Marc 1, Marc 3, Marc 5

Molise: Frentani, Sannio, Matese, Alto Volturno

Allerta gialla per rischio idrogeologico in

Abruzzo: medesime aree soggette a rischio temporali

Informazioni utili per anziani, donne in gravidanza e animali domestici

In vista dell’ondata di maltempo e del cambio repentino delle temperature, è importante adottare precauzioni specifiche per le fasce più vulnerabili della popolazione:

Anziani

Evitare spostamenti nelle ore più calde o durante i temporali

Tenere a portata di mano farmaci salvavita e dispositivi medici

In caso di instabilità atmosferica, restare in casa e lontani da finestre o balconi

Donne in gravidanza

Evitare sbalzi termici improvvisi, specialmente entrando e uscendo da ambienti climatizzati

Bere molta acqua e mantenere una corretta idratazione anche in caso di calo delle temperature

Limitare le attività fisiche all’aperto in caso di afa o temporali

Animali domestici

Non lasciarli all’aperto durante i temporali o sotto il sole diretto

Evitare le passeggiate nelle ore più calde o in presenza di fulmini

Garantire sempre acqua fresca e un luogo riparato e ben ventilato

Attenzione ai colpi di calore: in caso di sintomi (affanno, tremori, svogliatezza), contattare subito un veterinario

Consigli generali di sicurezza

Evitare attività all’aperto durante i temporali

Attenzione a sottopassi, corsi d’acqua e zone soggette ad allagamenti

Evitare di parcheggiare sotto alberi o impalcature esposte al vento

Monitorare gli aggiornamenti meteo e le comunicazioni della Protezione Civile

