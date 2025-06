Meteo giugno: nuova ondata di caldo africano, temperature fino a 37°C e afa su tutta l’Italia

Tempo di lettura: ~3 min

Meteo: seconda settimana di giugno stabile e molto calda. Temperature e afa in forte aumento anche al Nord

ITALIA – Si apre una nuova fase meteorologica all'insegna di stabilità e caldo intenso sulla Penisola. La seconda settimana di giugno sarà caratterizzata da condizioni prevalentemente soleggiate e temperature in decisa ascesa su tutto il territorio nazionale. Dopo il passaggio di un veloce fronte atlantico tra lunedì e martedì, che porterà un leggero calo termico al Centro-Nord, il quadro atmosferico sarà dominato da una robusta rimonta anticiclonica di matrice africana, estesa fino alle latitudini più settentrionali d’Europa.

Questa nuova ondata di caldo africano, a differenza delle precedenti, coinvolgerà pienamente anche le regioni settentrionali italiane, spingendosi fino al Mare del Nord. Il risultato sarà un periodo di tempo stabile e particolarmente caldo, con valori termici ben al di sopra delle medie stagionali e condizioni di afa marcata, soprattutto nelle aree urbane e lungo le pianure interne.

Vediamo nel dettaglio le previsioni giorno per giorno:

Lunedì: primi segnali di cambiamento

La giornata sarà nel complesso stabile e ampiamente soleggiata. Da segnalare qualche addensamento nuvoloso nelle ore mattutine al Nord e una lieve variabilità pomeridiana lungo i rilievi alpini e prealpini, ma con fenomeni isolati e di breve durata. Le temperature subiranno un lieve calo al Centro-Nord, rimanendo stabili altrove. I venti saranno prevalentemente settentrionali, anche moderati, con mari generalmente mossi.

Martedì: ritorno del sole e prime avvisaglie di caldo

Proseguirà il tempo stabile e soleggiato su tutta l’Italia. Solo sui rilievi appenninici meridionali si potrà osservare qualche locale addensamento pomeridiano. Le temperature torneranno a salire sulle regioni centrali tirreniche, mentre al Sud si registrerà un lieve calo. Venti settentrionali, ancora moderati a tratti, e mari localmente mossi.

Mercoledì: inizia la scalata del termometro

Situazione meteorologica immutata, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del Paese. Da segnalare qualche nube pomeridiana sui rilievi senza fenomeni rilevanti. Temperature in ulteriore aumento, con venti deboli e mari poco mossi.

Giovedì: sole e caldo in aumento

La giornata sarà dominata da cieli tersi e temperature in ulteriore aumento. Solo sui rilievi alpini occidentali si potrà sviluppare qualche isolato temporale nel pomeriggio o in serata. I valori termici si porteranno ben oltre le medie del periodo, con massime previste fino a 36-37°C nelle aree interne. I venti saranno deboli e variabili, con mari calmi o poco mossi.

Venerdì: caldo anomalo e afa diffusa

Il quadro meteo rimarrà stabile e soleggiato ovunque. Persistono locali temporali pomeridiani sui rilievi alpini occidentali. Temperature in lieve ulteriore rialzo, con valori massimi che sfioreranno o supereranno i 37°C in pianura e nelle valli interne. Sensazione di afa in netto aumento. Venti deboli e mari calmi.

Sabato e Domenica: weekend rovente (previsioni da confermare)

Nel fine settimana si conferma una situazione di alta pressione e cieli sereni, salvo qualche addensamento pomeridiano sui rilievi alpini e prealpini, dove non si escludono isolati temporali di calore. Le temperature rimarranno molto elevate, con picchi intorno ai 37°C e condizioni di disagio fisico legate all’afa, particolarmente nelle grandi città. I venti saranno deboli e variabili, mentre i mari si manterranno calmi o poco mossi.

Conclusioni

La seconda settimana di giugno si preannuncia dunque dominata dal sole e da temperature elevate su tutta l’Italia, in un contesto di generale stabilità atmosferica. Sarà importante adottare precauzioni contro il caldo eccessivo, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni, in attesa di conferme sulle evoluzioni del weekend.

