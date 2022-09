Meteo: un vortice freddo insidia Alcune regioni. Ecco l’evoluzione con previsioni per il Weekend

Nelle prossime 48 ore un vortice ricolmo d'aria fredda continuerà ad insidiare alcune regioni del nostro Paese portando piogge sparse ed il ritorno della neve a bassa quota.

I giorni passano, la Primavera avanza, ma il quadro meteorologico generale non riesce ancora a trovare un comportamento tranquillo, stabile, in grado di riportarci le tanto attese giornate miti e soleggiate che avevano caratterizzato l'inizio di Aprile. La stagione dei fiori dunque continua a mostrarci l'altra faccia della medaglia e l'assenza di una figura di alta pressione sull'Italia e una reiterata e fredda circolazione ciclonica, sono le cause di questo contesto atmosferico spesso incerto a tratti sotto tono anche dal punto di vista termico.

Gioco forza, anche le prossime 48 ore saranno contrassegnate da un tipo di tempo assai inaffidabile con nubi e precipitazioni sparse pronte a rovinarci la nostra ormai consueta passeggiata quotidiana divenuta per molti di noi uno dei pochi svaghi rimasti in questo momento contrassegnato da continue limitazioni agli spostamenti.

Vediamo dunque cosa ci riservano le previsioni fino a venerdì.

Partendo ovviamente dalla giornata di giovedì ecco che il cielo più imbronciato lo troveremo su molte regioni del Nord dove la pioggia potrà bagnare in forma molto irregolare un po' tutte le regioni ma soprattutto il comparto alpino dove, stante le temperature ancora sotto tono, tornerà a farsi vedere la neve localmente a quote molto basse per la stagione (500/600m).



Qualche bianca sorpresa è attesa inoltre sul settore appenninico settentrionale anche qui a quote di tutto rispetto per il calendario (1000m circa).

Nemmeno le regioni del Centro saranno esenti da qualche disturbo. In un contesto di spiccata variabilità, servirà sicuramente un ombrello a portata di mano specialmente sui versanti tirrenici.

Sul mezzogiorno si starà abbastanza tranquilli fatta eccezione per la Calabria e la Sicilia dove si farà maggiormente sentire l'influenza di un vortice ciclonico in risalita dal nord Africa che porterà con se tante nubi e anche parecchie piogge.

Arriviamo così alla vigilia del weekend. La giornata di venerdì continuerà ad essere condizionata da un contesto meteo non certo stabile. Nonostante qualche generosa schiarita in più al Centro-Nord, alcune piogge saranno ancora probabili sul Nordovest, sulla Sardegna e su molti tratti del Sud specie su Campania, Basilicata, Calabria e settori meridionali della Puglia dove i fenomeni insisteranno per gran parte della giornata.

Ci sono dunque tutti i presupposti per vivere un weekend anch'esso minacciato da una forte dinamicità atmosferica che tuttavia continuerà a colpire in forma molto irregolare. Insomma, come spesso avviene in Primavera, del meteo fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.

Previsioni per il weekend

Il trend dinamico che ha assunto questo mese di aprile non è destinato a terminare, quanto meno non a brevissimo. Anzi, dobbiamo prepararci a un weekend insidiato da improvvise piogge e temporali, con tante regioni che saranno a rischio di precipitazioni.

Dopo aver vissuto una parentesi di stampo prettamente autunnale, caratterizzata da cieli cupi e da piogge quasi incessanti, monotone, nei prossimi giorni e in particolare nel prossimo fine settimana, la primavera mostrerà il suo volto tradizionale, le sue caratteristiche peculiari: ci attendono insomma le classiche giornate dove la parola d'ordine saranno "alternanza" e "ombrello a portata di mano", almeno per molte aree del Paese.



Responsabile di questa fase atmosferica piuttosto incerta sarà una costante circolazione ciclonica che continuerà ad interessare gran parte d'Italia. Come spesso accade in questo periodo dell'anno, ci saranno alcune zone più fortunate, dove nel corso del weekend la pioggia non si farà nemmeno vedere e si potrà addirittura godere di diverse ore soleggiate, mentre su altre regioni il cielo si manterrà decisamente più imbronciato, spesso grigio e pronto a scaricare improvvisi rovesci. In qualche caso, tali situazioni si alterneranno solo nel giro di poche ore. Nulla di strano dunque: siamo in primavera ed è così che deve essere.

Ma quali saranno allora le zone più e meno penalizzate da questa dispettosa instabilità atmosferica?

Cerchiamo di entrare nel dettaglio della previsione: Sarà quella di sabato la giornata migliore, con il brutto tempo si limiterà ad interessare quasi esclusivamente la Sardegna e alcuni tratti dell'arco alpino, quanto meno a livello di precipitazioni, perché comunque molte nubi faranno capolino anche sul resto del Paese, sia pure in un contesto più soleggiato e soprattutto asciutto.



Buone le notizie inoltre sul fronte termico in quanto ci attendiamo un gradevole aumento un po' su tutto il Paese, più avvertibile gioco forza nelle aree maggiormente baciate dai raggi del sole.

La domenica sarà decisamente più capricciosa, soprattutto nella seconda parte della giornata. Sulle regioni del Nord il tempo peggiore lo troveremo sulle Alpi, dove qualche nevicata potrà scendere dai 1000 metri di quota. Alcuni piovaschi sparsi potranno bagnare inoltre il Piemonte, la Liguria e parte dell'Emilia-Romagna.



Le cose andranno anche peggio per le regioni del Centro e per la Sardegna dove sarà d'obbligo l'ombrello praticamente ovunque. Qui ci sarà spazio pure per qualche temporale. Attenzione soprattutto alle ore pomeridiane.

Tempo sarà capriccioso anche al Sud, soprattutto sulla Sicilia, ma qui in particolare a partire dalla sera.

Sarà questo il preludio ad un inizio di settimana ancora un zoppicante sul fronte meteorologico. Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)

In aggiornamento