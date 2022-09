Meteo: vortice di bassa pressione con neve, poi ondata di freddo. Ecco l’evoluzione con previsioni

La nuova settimana si conferma all'insegna della forte dinamicità sul fronte meteo-climatico. Già da lunedì faremo i conti con un vortice di bassa pressione, con il ritorno della neve fino in collina e poi con un'ondata di freddo seguita da un vero e proprio ribaltone. Insomma, ci sarà davvero tanta carne al fuoco.



Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta per i prossimi giorni.

Partiamo dalla giornata di Lunedì 25 gennaio quando, al mattino, avremo un po' di instabilità al Nord Est con deboli piogge e nevicate sulle Alpi. Poi, il passaggio dell'annunciato vortice ciclonico, provocherà ulteriori rovesci anche sotto forma temporalesca, in particolare su Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, ma col passare delle ore il peggioramento raggiungerà anche il Sud, con temporali accompagnati da furiose raffiche di Libeccio su Campania e Calabria. Qualche piovasco non è peraltro da escludere pure sulla Basilicata. La neve cadrà sulle zone interne appenniniche del Centro Sud inizialmente oltre gli 8/900 metri di quota, in calo poi verso sera fino alla collina specie sul versante adriatico.



Tra Martedì 26 e Mercoledì 27 ci attendiamo un'irruzione di aria gelida in quota, in discesa dal Polo Nord, che determinerà un crollo delle temperature con il gelo che si farà sentire durante la notte e al primo mattino con punte minime fin verso i -4°C sulle pianure del Nord e valori prossimi agli zero gradi anche in città come Firenze, Roma, Ancona e Napoli. Il tempo però si manterrà soleggiato da Nord a Sud, salvo per locali piogge tra Calabria e Sicilia soprattutto nella giornata di Martedì.



Successivamente le incertezze aumentano, ma pare che nel corso di Giovedì 28 un rapido peggioramento del tempo possa nuovamente interessare il Centro-Sud, con piogge e rovesci sparsi in particolare sul comparto tirrenico.



Poi, tra Venerdì 29 e l'inizio del weekend, l'incedere di una massa d'aria piuttosto mite in arrivo dal Nord Africa dovrebbe far aumentare sensibilmente le temperature proprio durante quello che dovrebbe essere il periodo più freddo dell'anno, i cosiddetti giorni della merla ed il tutto accompagnato dall'ennesima fase di tempo instabile. Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)





In aggiornamento