Meteo weekend: dall’anticiclone africano a nubifragi e grandine, crollo termico fino a 10 gradi

Weekend di forti contrasti: temporali e grandine al Nord, caldo africano ancora al Sud. Crollo termico in arrivo.

In arrivo un deciso cambio di circolazione: calano le temperature, aumentano i temporali. Occhio ai fenomeni estremi al Nord

L’estate italiana si prepara a vivere un brusco scossone. Dopo settimane dominate da un caldo torrido di matrice africana, l’alta pressione sta lentamente cedendo il passo all’ingresso di una perturbazione atlantica destinata a cambiare il volto del weekend. Tra sabato 6 e lunedì 8 luglio, infatti, l’Italia sarà interessata da un’ondata di instabilità, con temporali localmente violenti e un crollo termico che, in alcune zone del Nord, raggiungerà anche i 10°C.

Sabato: primi segnali di instabilità, caldo persistente al Sud

Già nella giornata di sabato si noteranno i primi segnali di cedimento dell’anticiclone. Piogge e temporali interesseranno in modo irregolare il Piemonte orientale, la Lombardia centro-orientale, il Trentino-Alto Adige e i settori occidentali di Veneto ed Emilia-Romagna. Non si escludono fenomeni localmente intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate.

Sul resto del Paese il tempo si manterrà più stabile. Sole prevalente al Centro, al Sud e sulle Isole Maggiori, dove persisterà il caldo intenso, con temperature che nelle zone interne di Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia potranno toccare i 36-37°C. Le condizioni meteo resteranno ancora tipicamente estive.

Domenica: peggiora al Nord, rischio nubifragi e grandine

Il vero cambio di rotta è atteso domenica. Nel pomeriggio-sera, forti contrasti tra masse d’aria calda e l’aria più fresca in arrivo dall’Atlantico daranno luogo a temporali intensi su Alpi, Prealpi, pianure del Nord-Ovest e Toscana settentrionale. Sono attesi fenomeni violenti con possibilità di nubifragi e grandinate, in particolare tra Piemonte, Lombardia, Emilia e Liguria di Levante.

Al Centro-Sud, invece, prevarranno ancora condizioni stabili, ma non mancheranno locali temporali di calore sulle aree interne di Campania, Calabria e Sicilia orientale nel tardo pomeriggio.

Temperature in calo al Nord, caldo persistente al Sud

Il calo termico sarà netto al Nord, dove le massime potranno scendere sotto i 30°C, portandosi su valori più gradevoli. Anche in Toscana si percepirà un certo sollievo, mentre il Sud e le Isole Maggiori continueranno a fare i conti con l’afa, in attesa di un possibile rinfrescamento la prossima settimana.

Consigli utili per affrontare il weekend di maltempo e afa

Anziani

Evitare di uscire nelle ore più calde, specie al Sud.

Attenzione agli sbalzi termici: tenere a portata d’occhio la situazione meteo locale per evitare di esporsi improvvisamente a forti raffiche di vento o piogge intense.

Mantenersi idratati anche se le temperature calano.

Donne in gravidanza

Limitare gli spostamenti durante il pomeriggio.

Restare in ambienti ventilati e ombreggiati.

In caso di pioggia intensa, evitare zone esposte a rischio allagamento.

Bambini

Niente attività all’aperto in caso di temporali, specialmente in montagna e nei parchi.

Al Sud, evitare esposizione prolungata al sole e far indossare abiti chiari e leggeri.

Idratazione frequente anche in assenza di sete.

Animali domestici

Tenere cani e gatti al riparo durante i temporali per evitare traumi da rumori forti.

Non lasciarli in auto, neanche per pochi minuti.

Assicurarsi che abbiano sempre acqua fresca a disposizione e un luogo fresco dove rifugiarsi.

Il meteo di questo weekend si preannuncia quindi movimentato: si passa dal sole rovente a temporali potenzialmente violenti. Mai come in queste situazioni è fondamentale restare informati, seguire le allerte meteo ufficiali e adottare comportamenti prudenti per la propria sicurezza e quella degli altri.

