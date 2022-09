Meteo: Weekend e inizio settimana a due colori sole e pioggia poi caldo toccheranno i 30°C

Una tregua apparente avvolgerà molte regioni d'Italia nelle prossime ore, anche se non mancheranno alcune piogge e locali temporali entro la sera.

Prosegue dunque un contesto di tempo poco affidabile sul nostro Paese dove correnti d'aria fredda in arrivo dai comparti più settentrionali del nostro continente alimentano una reiterata circolazione ciclonica in area mediterranea capace di mantenere sempre elevato il rischio di piogge e temporali e responsabile inoltre di un contesto termico piuttosto fresco per la stagione.

Nelle prossime ore tuttavia, avremo modo di godere di una calma apparente per le regioni del Nord e gran parte del Centro dove si alterneranno nubi a qualche generosa schiarita e il tutto in un contesto termico con timidi segnali di ripresa. Nonostante le temperature continueranno infatti a rimanere sottotono, i valori massimi guadagneranno qualche punticino grazie a qualche generosa schiarita, riportando così l'atmosfera su livelli leggermente più gradevoli. Magra consolazione per gli amanti del caldo, ma sempre meglio che niente.

Ci sarà invece un angolo del Paese dove le cose andranno ben peggio con nubi decisamente più minacciose e dove non si potrà sperare in un tregua dal brutto tempo. Stiamo parlando del Sud e di molti tratti della Sardegna, aree nelle quali le speranze di poter trascorrere molte ore all'aria aperta senza l'obbligo di un ombrello saranno davvero appese ad un lumicino.

Entrando più nel dettaglio infatti ecco che già dal mattino alcune piogge potranno bagnare i comparti più occidentali della Sardegna per poi avanzare verso l'area tirrenica e coinvolgere molti settori della Campania. Col passare delle ore il cielo si farà ancora più minaccioso in Sardegna con piogge abbastanza diffuse e con il rischio di improvvisi temporali localmente di forte intensità.

Ombrelli a portata di mano comunque su gran parte del Mezzogiorno con piovaschi sparsi più probabili su Basilicata, Puglia e verso sera anche in Sicilia.

Attenzione inoltre a qualche bianca sorpresa sui comparti appenninici dove la neve potrà casere a quote superiori ai 1300m.

Gioco forza su queste regioni si avvertiranno maggiormente gli effetti di un clima decisamente fresco in quanto il brutto tempo e la conseguente mancanza d'irraggiamento solare costringeranno i termometri a rimanere saldamente sotto la media climatologica del periodo.

Questa situazione per altro non si sbloccherà nemmeno per le successive 24 ore e anche la domenica si preannuncia movimentata sul fronte meteorologico su gran parte d'Italia.





Previsioni prossima settimana





Se l'inizio della prossima settimana proseguirà nel trend degli ultimi giorni, caratterizzato da un'atmosfera inquieta e da un clima non consono al periodo e con temperature sotto media, stavolta a causa di un ciclone freddo con il quale dovremo fare i conti già da lunedì 19, le cose potrebbero cambiare nella seconda parte della settimana, diciamo entro venerdì 23, quando almeno su parte del nostro Paese potrebbe verificarsi un deciso aumento termico, con alcune regioni che potrebbero toccare i primi 30°C della stagione.

La situazione generale vede attualmente una reiterata circolazione ciclonica che mantiene attive condizioni di incertezza sul nostro Paese e con valori termici ben sotto la media climatologica del periodo.

Complice anche un'alta pressione troppo protesa i settori settentrionali del Vecchio Continente, l'inizio della prossima settimana vedrà ancor questo contesto assai zoppicante, soprattutto al Centro-Sud dove sarà d'obbligo un ombrello a portata di mano. Trascorrerà più tranquillo il meteo invece al Nord, fatta eccezione per i rilievi alpini e prealpini specie del Triveneto dove potrà verificarsi qualche pioggia e pure qualche nevicata sopra i 1100/1200 metri.

Ma al Nord inizieranno a intravedersi i primi segnali di cambiamento, con un primo aumento delle temperature, specie nei valori massimi.

Ma vediamo più da vicino cosa accadrà subito dopo l'imminente weekend.

Nel primo scorcio della settimana avremo ancora a che fare con una forte instabilità: se martedì 20 essa sarà quella tipica primaverile, caratterizzata da classici disturbi pomeridiani soprattutto sui rilievi, tra mercoledì 21 e giovedì 22 avremo addirittura a che fare con una perturbazione atlantica alimentata da aria fresca oceanica che raggiungerà di gran carriera il nostro Paese provocando un generale peggioramento del tempo, all'insegna di piogge e temporali inizialmente al Centro-Nord, in estensione poi anche al Sud. .



In seguito, entro venerdì 23, la situazione comincerà cambiare. Dal nord Africa, infatti, inizierà a muovere il suo baricentro verso nord l'anticiclone sub-tropicale, pronto ad avvolgere con il suo alito caldo gran parte delle regioni meridionali. Ciò si espliciterà soprattutto nel successivo weekend: tra sabato 24 e domenica 25, ci attendiamo infatti un deciso aumento termico, con i primi 30°C su alcuni angoli della Sicilia, sulla Calabria e sulla Puglia.

Nonostante sul resto del Paese l'alta pressione non riuscirà ad imporsi in maniera così incisiva, permettendo ancora dei capricci del tempo soprattutto al Nord, avremo comunque un clima ben più mite rispetto a quello della prima parte della settimana.

Che sia il preludio ai primi caldi estivi? Forse per maggio qualcosa si muove... (iLMeteo)

In aggiornamento