Migranti: soccorsi in 329 nello Ionio, diretti a Crotone

Migranti: soccorsi in 329 nello Ionio, diretti a Crotone. Intercettati a bordo di un peschereccio al largo della Locride

ROCCELLA IONICA, 23 OTT - Un peschereccio con 329 migranti a bordo è stato intercettato in mattinata, al largo di Roccella Ionica, dalla Guardia costiera e dalla Sezione navale del Roan della Guardia di finanza di Vibo Valentia e Roccella Ionica.

L'imbarcazione in ferro, lunga una trentina di metri, sarebbe partita partita nei giorni scorsi dalla Turchia. I migranti, che sarebbero di varie nazionalità, sono stati trasbordati su un pattugliatore romeno e sulla nave Dattilo diretti nel porto di Crotone. A Roccella Ionica, dove negli ultimi giorni gli sbarchi si sono intensificati, infatti, al momento le strutture non sono più in grado di accogliere. (Immagine di repertorio)