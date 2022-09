Migranti, oggi a Taranto i 403 della Ocean Viking. Salvini: denuncio Conte-Lamorgese

Migranti, stamani a Taranto i 403 della Ocean Viking. Porto sicuro dopo 4 giorni, Salvini: denuncio Conte-Lamorgese

TARANTO, 29 GEN - Attesa stamani a Taranto la nave Ocean Viking con a bordo i 403 migranti salvati ieri in acque internazionali. Tra loco ci sono 12 donne incinte e 132 minori non accompagnati. "Ci hanno messo 4 giorni per concedere un porto sicuro: denuncio per sequestro di persona Conte e Lamorgese", afferma Salvini. "Approfondirò quanto avvenuto", assicura Gasparri.