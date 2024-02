Miguel Bachi è il campione italiano di pugilato

I campionati italiani assoluti maschili e femminili di pugilato hanno portato Pisa sui due gradini più alti del podio grazie a due giovanissimi atleti.



Al Palasport di Chianciano Terme, infatti, i due atleti pisani Miguel Bachi, 22 anni, e Manuel Pieri, 21 anni, guidati dall'allenatore pisano Yari Flammia, hanno ottenuto rispettivamente una medaglia d'oro nella categoria 86 chili e una d'argento nella categoria 75 chili.



Un anno e mezzo fa, Bachi, dovette abbandonare i campionati italiani U22 per la categoria 75kg a causa di un malore. Nel 2023 ottiene la vittoria indiscussa con una nuova categoria (86 kg) grazie anche all'allenamento di Flammia.



Bachi avrebbe dovuto gareggiare contro il rappresentante della regione Abruzzo ma l'avversario non accetta per via di una ferita alla mano, aggiudicandosi così l'oro.



Il pugile ringrazia sui social l'allenatore, il figlio e la compagna.



Bachi scrive su Facebook quanto segue:





"Per me è stato un anno duro , pieno di allenamenti, infortuni ed imprevisti .



É nato mio figlio Bryan e dopo due mesi, il giorno della partenza di questi campionati è venuto a mancare mio nonno.



Dovevo vincere a tutti i costi .



Il mio allenatore Yari in 1 anno che sono con lui, é riuscito a realizzare il mio sogno .



Grazie Yari .



Ringrazio la mia ragazza Rebecca che mi ha dato molta motivazione e che mi sopporta e mi supporta sempre, la famiglia e tutte le persone che credono in me e mi vogliono bene.



Questa è la mia esperienza raccontata in “breve”.



Ora mi prendo la mia meritata pausa e valuteremo il mio passaggio al professionismo.



Grazie a tutti da SuperMig ,campione Italiano 86kg".

