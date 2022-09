Minori: 77mila maltrattati su 402mila in carico a S. Sociali. Terre des Hommes e Cismai, aumento del 14,8% in 117 comuni.

ROMA, 06 APR - In Italia sono in carico ai Servizi Sociali dei comuni per maltrattamento 193 minorenni ogni mille di quelli seguiti; sono più numerosi al Centro e al Sud: rispettivamente 226 e 192 ogni mille minorenni seguiti, contro i 186 casi al Nord. Complessivamente sono quasi 402.000 i minori in carico ai servizi sociali e di questi 77.493 sono vittime di maltrattamento. Nel 40,7% dei casi sono state registrate patologie delle cure (trascuratezza, discuria o ipercura), nel 32,4% violenza assistita, nel 14,1% maltrattamento psicologico, nel 9,6% maltrattamento fisico e nel 3,5% abuso sessuale.

I dati, riferiti al 2018, sono il risultato della seconda Indagine Nazionale realizzata, tra luglio 2019 e marzo 2020, sul maltrattamento di bambini e adolescenti in Italia da Terre des Hommes e Cismai - Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia per l'Autorità Garante dell'Infanzia e Adolescenza. La pubblicazione costituisce l'aggiornamento di una rilevazione campionaria già svolta nel 2015 con dati del 2013. La ricerca era stata indicata, nelle ultime Osservazioni dal Comitato Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come punto di partenza per creare un sistema nazionale per monitorare e raccogliere dati sulla violenza nei confronti dei minorenni e intraprendere una valutazione complessiva della portata, delle cause e della natura di tale violenza.

Alla rilevazione hanno risposto 196 comuni, tra quelli individuati nel campione, grazie alla collaborazione di Istat e Anci. Sui 117 comuni per i quali è stata possibile una comparazione raccontano un "preoccupante" aumento del fenomeno sotto ogni profilo: cresce infatti sia il numero dei minorenni in carico ai Servizi in generale, +3,6%, sia di quelli in carico per maltrattamento + 14,8% . Se ad essere seguiti dai Servizi Sociali, in generale, sono più i maschi, bambine e ragazze sono invece più frequentemente in carico per maltrattamento (sono 201 su 1000, rispetto a 186 maschi). Anche gli stranieri lo sono di più rispetto agli italiani: ogni 1000 bambini vittime di maltrattamento 7 sono italiani, 23 stranieri. I minorenni vittime di maltrattamento multiplo sono il 40,7% e nel 91,4% dei casi il maltrattante afferisce per lo più alla sfera familiare (genitori, parenti stretti, amici dei genitori, ecc.).

Quanto alla fonte della segnalazione del maltrattamento, per la maggior parte dei casi, è l'autorità giudiziaria ad attivarsi (42,6%), seguono agli ultimi posti ospedali e pediatri. Terre des Hommes e Cismai si rivolgono al Governo italiano affinché si faccia carico dell'istituzione di un sistema informativo nazionale permanente di raccolta dati sul maltrattamento e promozione di banche dati sul fenomeno e ricordano che esiste già uno strumento istituzionale che potrebbe rispondere a questo obiettivo, ossia il Casellario dell'Assistenza che, "con minimi adeguamenti potrebbe svolgere una puntuale e permanente rilevazione del fenomeno".