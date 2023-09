Eleganza e bellezza tra gli ulivi: Erminia Marino è Miss Città di Bagaladi nella tappa di Miss Italia Calabria

L'ottavo appuntamento di Miss Italia Calabria si è concluso con la vittoria di Erminia Marino, la quale ha conquistato il titolo di Miss città di Bagaladi. Al secondo posto si è classificata Anna Maria Andronache (Miss Rocchetta Bellezza), mentre al terzo posto Giulia Ongia (Miss Framesi). La quarta posizione è stata raggiunta da Sara Centofanti, al quinto posto troviamo Francesca Desiree Romano e al sesto posto Kristal Berlingieri.

Nella serata di ieri, Miss Italia Calabria ha fatto tappa nel Comune di Bagaladi, un gioiello incastonato nelle pendici dell'Aspromonte, luogo in cui la "valle dell'olio" si unisce alla generosità della natura e all'ospitalità della gente. Un paese dove storia e tradizione si fondono armoniosamente. Mentre i suoi sentieri narrano antiche storie e la fiumara Tuccio accompagna le giornate con il mormorio delle sue acque, questo pittoresco villaggio continua a mantenere viva la sua eredità culturale, offrendo ai visitatori una meravigliosa accoglienza. La chiesa di San Teodoro e le opere d'arte in essa contenute rappresentano un importante patrimonio culturale e artistico per la comunità locale e per i visitatori interessati alla storia e all'arte della Regione.

Nel cuore dell'Aspromonte, Bagaladi ha fatto da cornice alle selezioni dell'ottava tappa di Miss Italia Calabria. Oltre a puntare i riflettori sulle aspiranti miss, il concorso di bellezza più longevo d’Italia intende promuovere le ricchezze culturali e le tradizioni locali, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio di questa terra.

La nuova stagione di Miss Italia Calabria ha regalato al pubblico uno spettacolo originale che ha celebrato con orgoglio la storia e l'essenza di Miss Italia, lasciando un ricordo indelebile della bellezza, dell'eleganza e della determinazione di donne come Sophia Loren e Gina Lollobrigida che si sono contraddistinte per il loro talento. Grazie alla sinergia tra le allieve della Carli Fashion Academy, guidate da Francesca Marchese, i testi appassionati di Carola Cesario e le impeccabili coreografie del corpo di ballo diretto da Lia Molinaro, il pubblico è stato catapultato indietro nel tempo, rivivendo momenti indimenticabili del concorso, dalla sua nascita fino ai giorni nostri. Gli spettatori hanno potuto rivivere così le emozioni, le speranze e i sogni delle giovani donne che hanno calcato la passerella di Miss Italia negli anni passati. Una passerella che ha visto susseguirsi talento, grinta e determinazione, incarnando l'essenza stessa della bellezza italiana. La direzione artistica dello spettacolo è stata curata da Linda Suriano, esclusivista regionale di Miss Italia Calabria e titolare della Carli Fashion Agency.

Grazie alla loro vivacità e professionalità, i presentatori della serata, Andrea De Iacovo e la stessa Suriano, hanno mantenuto viva l'attenzione degli spettatori, rendendo la serata ancora più coinvolgente.

Sul palcoscenico di Miss Italia Calabria, ad ogni tappa trovano spazio le esibizioni canore dei talenti della nostra Regione contribuendo a dare un tocco di magia e spettacolarità all'evento e dimostrando ancora una volta il suo importante ruolo nel contesto di un concorso di bellezza così prestigioso. Il pubblico di Bagaladi ha potuto apprezzare la voce del cantautore Michelangelo Giordano.

Il sindaco del Comune di Bagaladi Santo Monorchio ha evidenziato che «In precedenza, abbiamo già ospitato un’edizione di Miss Italia Calabria ed ha avuto un grande successo. Siamo contenti di aver accolto la kermesse anche quest’anno. Avere delle cartoline di bellezza che vengono diffuse dappertutto è una bella occasione. Occasione che ci auguriamo di riproporre anche nei prossimi anni. Nel nostro Comune, sono custoditi beni importanti. Abbiamo il gruppo marmoreo del Gaggini del 1500 che merita di essere valorizzato e tante altre risorse. Siamo un paese immerso nell’ulivo, che rappresenta la nostra ricchezza. Siamo contenti del fatto che questa manifestazione consente di valorizzare non solo le aspiranti miss ma anche le bellezze del nostro centro».

A proclamare la vincitrice della tappa di Bagaladi di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Santo Monorchio (sindaco di Bagaladi), Nino Marracodi (vicesindaco), Giuseppe Messineo (parrucchiere), Bruno Russo (imprenditore), Franco Trunfio (vicepresidente cooperativa Fra.Do.Ro), Concetta Romeo (presidente provinciale Unpli Calabria), Antonio Pugliatti (Framesi), Caterina Leone (gioielleria di Melito di Porto Salvo in rappresentanza di Miluna).

A seguito dell’incoronazione, Miss città di Bagaladi ha confessato di aver provato: «Una gioia immensa. A dire il vero, non volevo neanche partecipare. Arrivare a questa tappa e vincere mi ha colto di sorpresa. Sono emozionata e grata. Da Miss Italia mi aspetto di intraprendere un percorso di crescita personale e di allargare i miei orizzonti. Il mio sogno è costruire una famiglia solida; poi, vedremo cosa mi riserverà il futuro».

Linda Suriano, esclusivista Miss Italia Calabria, ha dichiarato che: «L'evento che ha dato vita a questa serata è stato reso possibile grazie al sostegno della Regione Calabria attraverso la legge regionale 13/1985 e grazie a Calabria Straordinaria. Un sincero ringraziamento va alle concorrenti che hanno partecipato dimostrando grande impegno e dedizione, nonostante l'emozione palpabile che le ha accompagnate lungo questo percorso. Ciascuna di loro ha avuto l'opportunità di esprimere la propria personalità e mettersi in gioco, regalando al pubblico diverse performance. L'atmosfera che ha permeato la competizione è stata di sana competizione e di collaborazione».

Il concorso si conferma un evento speciale che promuove la cultura, il talento e il carisma delle aspiranti miss. Cresce l’attesa per la prossima tappa. Miss Italia Calabria si preannuncia un’avventura che regalerà emozioni indimenticabili a tutte le partecipanti e al pubblico che le sostiene con entusiasmo. Prossimo appuntamento il 28 luglio a Francica in piazza Antonietta Sarlo. Per candidarsi alle selezioni di Miss Italia Calabria e diventare la prossima ambasciatrice di bellezza della nostra Regione, basta compilare il modulo su www.missitalia.it.

